    IND vs SA: 'क्रिकेट को हल्के में मत लो..', दक्षिण अफ्रीका से शर्मनाक हार के बाद कप्तान Rishabh Pant ने बयां किया दर्द

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 01:47 PM (IST)

    IND vs SA Rishabh Pant Statement: साउथ अफ्रीका ने गुवाहाटी टेस्ट में भारतीय टीम को 408 रन से हराया। इस मैच में जीत के साथ साउथ अफ्रीका ने 25 साल बाद भारत को उसके घर में क्लीन स्वीप किया। टेस्ट सीरीज में शर्मनाक हार के बाद भारतीय टीम के कप्तान ऋषभ पंत ने क्या कहा आइए जानते हैं।

    IND vs SA: 'क्रिकेट को हल्के में मत लो..', शर्मनाक हार के बाद बोले कप्तान Rishabh Pant

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Rishabh Pant Statement: गुवाहाटी में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच (IND vs SA) में साउथ अफ्रीका ने भारतीय टीम को 408 रन के बड़े अंतर से हराया। इस मैच में जीत हासिल कर साउथ अफ्रीका ने दो मैचों की टेस्ट सीरीज 2-0 से अपने नाम की।

    वहीं, भारत को फिर एक और व्हाइटवॉश झेलनी पड़ी। 25 साल बाद साउथ अफ्रीका ने भारतीय टीम को टेस्ट सीरीज में हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। इस शर्मनाक हार के बाद भारतीय टीम के स्टैंड-इन कप्तान ऋषभ पंत जब पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में आए तो उनके पास कहने के लिए शब्द नहीं बचे।

    बता दें कि 408 रन की हार टेस्ट क्रिकेट में रनों के लिहाज से ये भारत की सबसे बड़ी हार रही। इससे पहले टीम इंडिया को 2004 में ऑस्ट्रेलिया ने नागपुर में 342 रन से हराया था। वहीं, पिछले 13 महीनों में ये भारत का दूसरा घरेलू व्हाइटवॉश भी है, जिसने भारत की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) उम्मीदों को गहरी चोट पहुृंचाई है।

    Rishabh Pant ने टेस्ट सीरीज गंवाने के बाद क्या कहा?

    दरअसल, भारतीय टीम के कप्तान ऋषभ पंत (Captain Rishabh Pant) ने दूसरे टेस्ट मैच में मिली हार के बाद पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कहा,

    यह निराशाजनक है लेकिन एक टीम के तौर पर हमें बेहतर रहना होगा। विपक्षी टीम को भी श्रेय जाता है जिस तरह से उन्होंने इतनी अच्छी क्रिकेट खेली। साउथ अफ़्रीका की टीम निश्चित तौर पर हावी रही लेकिन घर पर खेलते हुए भी आप विपक्षी टीम को हल्के में नहीं ले सकते। उन्होंने बेहतर क्रिकेट खेली, आप क्रिकेट में किसी को भी हल्के में नहीं ले सकते मुक़ाबले में कुछ वैसे पल होते हैं जहां आपको एक खिलाड़ी और टीम के तौर पर मौकों को भुनाना होता है लेकिन हम इसमें बेहतर नहीं कर पाए।

    -

    ऋषभ पंत

    बता दें कि ये हेड कोच गौतम गंभीर की अगुवाई में भारत अब 7 महीनों में न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका से घरेलू मैदान पर पांच टेस्ट हार चुका है। 66 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत ने इतने कम समय में इतने टेस्ट गंवाए हैं।

    लगातार दो साल में दो सीरीज हारे (घर पर टेस्ट में)

    • 2024-25: NZ और SA के खिलाफ हार (41 साल में पहली बार)
    • 1983-84- वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के खिलाफ हार
    • 1958-59-वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार

