IND vs SA: 'क्रिकेट को हल्के में मत लो..', दक्षिण अफ्रीका से शर्मनाक हार के बाद कप्तान Rishabh Pant ने बयां किया दर्द

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Rishabh Pant Statement: गुवाहाटी में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच (IND vs SA) में साउथ अफ्रीका ने भारतीय टीम को 408 रन के बड़े अंतर से हराया। इस मैच में जीत हासिल कर साउथ अफ्रीका ने दो मैचों की टेस्ट सीरीज 2-0 से अपने नाम की।

वहीं, भारत को फिर एक और व्हाइटवॉश झेलनी पड़ी। 25 साल बाद साउथ अफ्रीका ने भारतीय टीम को टेस्ट सीरीज में हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। इस शर्मनाक हार के बाद भारतीय टीम के स्टैंड-इन कप्तान ऋषभ पंत जब पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में आए तो उनके पास कहने के लिए शब्द नहीं बचे।

बता दें कि 408 रन की हार टेस्ट क्रिकेट में रनों के लिहाज से ये भारत की सबसे बड़ी हार रही। इससे पहले टीम इंडिया को 2004 में ऑस्ट्रेलिया ने नागपुर में 342 रन से हराया था। वहीं, पिछले 13 महीनों में ये भारत का दूसरा घरेलू व्हाइटवॉश भी है, जिसने भारत की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) उम्मीदों को गहरी चोट पहुृंचाई है।