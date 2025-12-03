‘आपकी कुर्सी खतरे में…’, Ravi Shastri ने कोच Gautam Gambhir को सुनाई खरी-खरी; करियर बचाने के लिए दी विशेष सलाह

स्पोर्ट्स डेस्क,नई दिल्ली। India Head Coach Gautam Gambhir: साउथ अफ्रीका के खिलाफ जब से भारतीय टीम ने 0-2 से टेस्ट सीरीज गंवाई है तब से भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर को आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें फैंस लगातार अपने निशाने पर ले रहे हैं, क्योंकि वह भारतीय क्रिकेट इतिहास के ऐसे पहले कोच बने, जिनके कार्यकाल में टीम इंडिया को दो बार घरेलू टेस्ट सीरीज में व्हाइटवॉश का सामना करना पड़ा।

इन सबके बीच पूर्व भारतीय हेड कोच रवि शास्त्री ने गंभीर को खास सलाह दी कि वह कैसे दबाव वाली इस स्थिति को संभाले। इतना ही नहीं, उन्होंने कोच गंभीर को कड़ी चेतावनी देते हुए ये भी कहा कि उन्हें बर्खास्त भी किया जा सकता है।

Ravi Shastri ने कोच Gambhir को दी कड़ी चेतावनी दरअसल, प्रभात खबरके साथ इंटरव्यू में पूर्व भारतीय हेड कोच रवि शास्त्री ने (Ravi Shastri on Gautam Gambhir) कहा कि अगर आपका परफॉर्मेंस खराब रहा तो आपको बर्खास्त किया जा सकता हैं। इसलिए आपको धैर्य बनाए रखना होगा।

उन्होंने टीम मैनेजमेंट को लेकर कहा कि कम्युनिकेशन और मैन-मैनेजमेंट बहुत अहम हैं। इसी से आप खिलाड़ियों को प्रेरित कर पाएंगे। हमने भी यही किया था। सबसे अहम बात है कि आप जो कर रहे हैं उसका आनंद लें। इस दबाव की तरह मत लो।

बता दें कि भारतीय टीम के हेड कोच के रूप में डेढ़ साल में गौतम गंभीर (Gautam Gambhir Coaching Career) ने अपने कार्यकाल में कुछ बड़ी कामयाबी भी हासिल की और कुछ बेहद निराशाजनक नाकामियां भी झेली हैं। इस दौरान टीम इंडिया ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 और एशिया कप 2025 के खिताब जीते, लेकिन लाल गेंद क्रिकेट में भारत का प्रदर्शन काफी नीचे गिरा।