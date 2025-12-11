Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    T20 World Cup खेलना, भारत की कप्‍तानी.. Yashasvi Jaiswal को सपना सच होने का इंतजार; खोला मन का राज

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 09:27 AM (IST)

    Yashasvi Jaiswal News: यशस्वी जायसवाल ने बताया कि टेस्ट टीम में लगातार खेलने के बावजूद उनका सपना टी20 वर्ल्ड कप खेलना और एक दिन भारत की कप् ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    Yashasvi Jaiswal सपने सच होने का कर रहे इंतजार

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय टीम के युवा ओपनर यशस्‍वी जायसवाल ने बताया कि टेस्ट टीम में लगातार खेलने के बावजूद उनके सपने अभी भी बाकी है। यशस्वी का सपना है कि वह T20 वर्ल्ड कप में खेलें और एक दिन भारत की कप्तानी करें। उन्होंने कहा कि वह इस समय अपना खेल बेहतर बनाने पर ध्यान दे रहे हैं और सही समय का इंतजार कर रहे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Yashasvi Jaiswal सपने सच होने का कर रहे इंतजार

    दरअसल, साल 2023 में वेस्टइंडीज के खिलाफ डेब्यू करने के बाद यशस्वी जायसवाल (Yashasvi Jaiswal) का टेस्ट करियर शानदार रहा है। टीम में विराट कोहली, रोहित शर्मा और आर अश्विन जैसे सीनियर खिलाड़ियों के बाद नई पीढ़ी के अहम खिलाड़ी के रूप में वह उभरे हैं। हालांकि, T20 टीम में उन्हें अभी तक अपनी जगह पक्की करने का मौका नहीं मिला है, लेकिन उनका सपना है कि वह टी20 विश्व कप खेलें।

    हाल ही में 'एजेंडा आजतक कॉन्क्लेव' में उन्होंने T20 वर्ल्ड कप को लेकर कहा कि उनका सपना T20 वर्ल्ड कप खेलना है, लेकिन वह अपने खेल पर फोकस कर रहे हैं और अपने समय का इंतजार कर रहे हैं।

    बता दें कि टी20 विश्व कप 2026 से पहले भारतीय T20I टीम पहले से ही काफी सेट दिखाई दे रही है, लेकिन उप-कप्तान शुभमन गिल की फॉर्म चिंता का कारण बनी है। गिल पिछले 16 T20I में एक भी अर्धशतक नहीं लगा पाए हैं। 

    आगे की बात करते हुए जायसवाल ने कहा कि अगर मौका मिला तो मैं भारत की कप्तानी भी करना चाहूंगा।

    रोहित को लेकर कही दिलचस्प बात

    यशस्वी (Yashasvi Jaiswal on Rohit Sharma) ने रोहित शर्मा को लेकर भी दिलचस्प बात कही। जायसवाल ने बताया कि जब रोहित मैदान पर डांटते हैं, तो उसमें प्यार और मजाक दोनों होता है। और अगर रोहित डांटे नहीं, तो उल्टा बेचैनी हो जाती है।

    उन्होंने कहा,


    जब भी रोहित भैया डांटते हैं, उसमें बहुत प्यार होता है। अगर वह डांटें नहीं, तो लगता है, क्या हुआ? उन्होंने मेरे किसी बात का बुरा तो नहीं माना?

    -

    यशस्वी जायसवाल