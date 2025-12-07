दो भाई दोनों तबाही: यशस्वी ने वनडे में जड़ा शतक तो तेजस्वी ने टी20 में जड़ी पहली फिफ्टी, एक ही दिन हुआ अजूबा

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। 6 दिसंबर 2025, शनिवार को भारतीय क्रिकेट में एक अनोखी घटना घटी। एक तरफ जहां छोटे भाई ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपना पहला वनडे शतक जड़ा तो वहीं बड़े भाई ने घरेलू क्रिकेट में पहला टी20 अर्धशतक पूरा किया। दोनों ही भाइयों ने अपनी बल्लेबाजी से समा बांध दिया। संयोग की बात है कि दोनों भाई बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं।

हम बात कर रहे हैं, यशस्वी जायसवाल और उनके बड़े भाई तेजस्वी जायसवाल की। यशस्वी जायसवाल ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के आखिरी मैच में नाबाद 116 रन की पारी खेली। यशस्वी ने अपने वनडे करियर का पहला शतक जड़ा। वह तीनों फॉर्मेट में शतक बनाने वाले छठे भारतीय बल्लेबाज बने।

37 गेंद पर खेली 51 रन की पारी वहीं, उनके बड़े भाई तेजस्वी ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में त्रिपुरा के लिए खेलते हुए उत्तराखंड के खिलाफ फिफ्टी जड़ी। यह उनके टी20 करियर की पहली फिफ्टी रही। त्रिपुरा से खेलते हुए तेजस्वी जायसवाल ने उत्तराखंड के खिलाफ 138 की स्ट्राइक रेट से 37 गेंदों पर 51 रन बनाए। उनकी पारी में 1 चौके और 4 छक्के शामिल रहे।

जायसवाल ने जड़ा पहला वनडे शतक हालांकि, तेजस्वी जायसवाल का अर्धशतक उनकी टीम के काम नहीं आया। उत्तराखंड ने त्रिपुरा को 4 विकेट से हरा दिया। वहीं, दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल के शतक की बदौलत भारत ने साउथ अफ्रीका को 9 विकेट से हराकर वनडे सीरीज जीती।