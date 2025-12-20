Language
    शुभमन गिल को क्यों किया गया टी20 वर्ल्ड कप टीम से बाहर? अजीत अगरकर ने बताई वजह

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 03:43 PM (IST)

    भारत की वनडे और टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल को अगले साल होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया में जगह नहीं मिली है। ये तब हुआ है जब गिल टीम के ...और पढ़ें

    अजीत अगरकर ने बताई शुभमन गिल को बाहर करने की वजह

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। अगले साल भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में खेले जाने वाले टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का एलान हो गया है। चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर की अध्यक्षता वाली सीनियर सेलेक्शन कमेटी ने कुछ हैरान करने वाले फैसले लिए हैं। कमेटी ने शुभमन गिल को टीम से बाहर कर दिया है और उनकी जगह अक्षर पटेल को उप-कप्तानी मिली है। अगरकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि उन्होंने ये फैसला क्यों लिया।

    गिल एशिया कप-2025 में टी20 टीम में लौटे थे। उनसे पहले संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग कर रहे थे और ये जोड़ी अपनी धुआंधार बल्लेबाजी से दूसरी टीमों के लिए टेंशन बनी थी। हालांकि, गिल टी20 में वो फॉर्म नहीं दिखा पाए जो संजू दिखा रहे थे। संजू के मुकाबले गिल आधे भी नहीं लग रहे थे और इसलिए उनपर सवाल भी उठ रहे थे।

    काबिलियत पर नहीं है शक

    अगरकर ने कहा है कि उनको या किसी और को गिल की काबिलियत पर शक नहीं है, लेकिन टीम संयोजन को ध्यान में रखते हुए गिल को टी20 टीम से बाहर करने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा, "शुभमन गिल की क्वालिटी पर किसी को शक नहीं है। उन्होंने हाल ही में उतने रन भले ही न किए हैं जितने करने चाहिए थे, लेकिन इससे हम उनकी काबिलियत को किस तरह से देखते हैं इस पर फर्क नहीं पड़ेगा। वह पिछले टी20 वर्ल्ड कप में टीम में जगह नहीं बना पाए थे क्योंकि तब हमने अलग संयोजन को चुना था।"

    उन्होंने कहा, "एक बार फिर बात टीम संतुलन की थी। विचार टॉप ऑर्डर में दो विकेटकीपर का था न की किसी खिलाड़ी की व्यक्तिगत काबिलियत को लेकर।"

    सूर्यकुमार ने भी दोहराई यही बात

    टीम की कप्तानी सूर्यकुमार यादव के पास ही है। उनसे जब गिल को बाहर करने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये फॉर्म की बात नहीं है बल्कि संयोजन की बात है। सूर्यकुमार ने कहा, "ये फॉर्म की बात नहीं है। ये संयोजन की बात है। हम टॉप ऑर्डर में एक कीपर चाहते थे। उनकी काबिलियत के बारे में बात नहीं हुई। वह शानदार प्लेयर हैं।"

