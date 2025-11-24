'वीर बेटियों के साहस से भारत ने फिर झंडा लहराया...', T20 Blind Women’s Cricket World Cup जीतने पर CM योगी ने दी बधाई

स्पोर्टस डेस्क, नई दिल्ली। CM Yogi praises India's T20 Blind Women's Cricket World Cup Win: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत की पहले टी20 ब्लाइंड महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में ऐतिहासिक जीत की सराहना की। सीएम योगी ने कहा कि दृष्टिहीनता कभी भी जीत की राह में रुकावट नहीं बन सकती, और संकल्प से ही जीत हासिल होती है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

CM Yogi ने भारत के टी20 ब्लाइंड महिला विश्व कप जीतने पर बधाई दी दरअसल, यूपी के सीएम योगी ने अपने सोशल मीडिया पर भारतीय टीम की शानदार जीत के लिए बधाई दी और लिखा कि भारत की वीर बेटियों ने एक और बार देश का नाम रोशन किया है, और दुनिया भर में भारत का ध्वज गर्व से फहराया है।