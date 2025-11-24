Language
    'वीर बेटियों के साहस से भारत ने फिर झंडा लहराया...', T20 Blind Women’s Cricket World Cup जीतने पर CM योगी ने दी बधाई

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 09:43 AM (IST)

    T20 Blind Women's Cricket World Cup: भारत की ब्लाइंड महिला क्रिकेट टीम ने पहला टी20 विश्व कप जीतकर इतिहास रच दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने टीम को बधाई दी, जिसमें योगी ने कहा कि दृष्टिहीनता कभी भी जीत की राह में रुकावट नहीं बन सकती, बल्कि संकल्प ही विजय दिलाता है। भारतीय टीम ने फाइनल में नेपाल को हराकर यह खिताब जीता और पूरे टूर्नामेंट में अजेय रही।  

    CM Yogi ने भारत के टी20 ब्लाइंड महिला विश्व कप जीतने पर बधाई दी

    स्पोर्टस डेस्क, नई दिल्ली। CM Yogi praises India's T20 Blind Women's Cricket World Cup Win: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत की पहले टी20 ब्लाइंड महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में ऐतिहासिक जीत की सराहना की। सीएम योगी ने कहा कि दृष्टिहीनता कभी भी जीत की राह में रुकावट नहीं बन सकती, और संकल्प से ही जीत हासिल होती है।

    CM Yogi ने भारत के टी20 ब्लाइंड महिला विश्व कप जीतने पर बधाई दी

    दरअसल, यूपी के सीएम योगी ने अपने सोशल मीडिया पर भारतीय टीम की शानदार जीत के लिए बधाई दी और लिखा कि भारत की वीर बेटियों ने एक और बार देश का नाम रोशन किया है, और दुनिया भर में भारत का ध्वज गर्व से फहराया है।

    योगी आदित्यनाथ ने X पर एक पोस्ट में लिखा कि दृष्टि कभी भी विजय में रुकावट नहीं बनती, संकल्प ही विजय दिलाता है।

    उन्होंने भारतीय टीम के ह सदस्य को बधाई दी, जिसने पहले ब्लाइंड महिला टी20 वर्ल्ड कप में ऐतिहासिक जीत हासिल की और देशवासियों को दिल से शुभकामनाएं दीं।

    सीएम योगी ने कहा कि आज फिर भारत ने अपनी वीर बेटियों के साहस और संकल्प की रोशनी से दुनिया में झंडा लहराया। शुभकामनाएं बेटियों!


    उनके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय बेटियों के टी20 ब्लाइंड महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप  में जीत पर बधाई दी। उन्होंने X पर लिखा कि आज हमारा तिरंगा आपकी इस उपलब्धि पर गर्व से ऊंचा लहराता है। आपकी विजय हमारे राष्ट्र के लिए सम्मान प्राप्त करने के लिए आपके संकल्प और समर्पण का प्रतीक है।

     

    पहली बार खेले गए ब्लाइंड विमेंस टी-20 वर्ल्ड कप का खिताब भारत ने जीत लिया। टीम ने 23 नवंबर को कोलंबो में खेले गए फाइनल मुकाबले में नेपाल को 7 विकेट से हराया। इससे पहले भारत ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हराया था। फाइनल मैच में भारतीय टीम को जीत के लिए 115 रन का टारगेट मिला था, जिसे उसने 12.1 ओवर में हासिल कर लिया। टीम इंडिया पूरे टूर्नामेंट में अजेय रही और उन्होंने पहले ही संस्करण में खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। 

