स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय टीम की 'रिकॉर्ड मशीन' विराट कोहली का वनडे क्रिकेट में सनसनीखेज प्रदर्शन जारी है। कोहली ने बुधवार को रायपुर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे में अपने करियर का 53वां शतक जमाया। विराट कोहली ने रायपुर में 93 गेंदों में सात चौके और दो छक्‍के की मदद से 102 रन बनाए। मौजूदा सीरीज में कोहली ने लगातार दूसरा शतक ठोका। इससे पहले रांची में खेले गए पहले वनडे में कोहली ने 135 रन बनाए थे। कोहली और रुतुराज गायकवाड़ (105) के शतकों के दम पर भारत ने 50 ओवर में 5 विकेट खोकर 358 रन बनाए।

वीरू का वायरल पोस्‍ट विराट कोहली की लाजवाब पारी पर भारतीय टीम के पूर्व विस्‍फोटक ओपनर वीरेंद्र सहवाग ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्‍ट किया, जो चंद लम्‍हों में वायरल हो गया। सहवाग ने 37 साल के कोहली की तारीफों के पुल बांधे।