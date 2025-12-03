IND vs SA: '100 का नशा ही अलग है', वीरेंद्र सहवाग का Virat Kohli पर पोस्ट चंद लम्हों में हुआ वायरल
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय टीम की 'रिकॉर्ड मशीन' विराट कोहली का वनडे क्रिकेट में सनसनीखेज प्रदर्शन जारी है। कोहली ने बुधवार को रायपुर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे में अपने करियर का 53वां शतक जमाया।
विराट कोहली ने रायपुर में 93 गेंदों में सात चौके और दो छक्के की मदद से 102 रन बनाए। मौजूदा सीरीज में कोहली ने लगातार दूसरा शतक ठोका। इससे पहले रांची में खेले गए पहले वनडे में कोहली ने 135 रन बनाए थे। कोहली और रुतुराज गायकवाड़ (105) के शतकों के दम पर भारत ने 50 ओवर में 5 विकेट खोकर 358 रन बनाए।
वीरू का वायरल पोस्ट
विराट कोहली की लाजवाब पारी पर भारतीय टीम के पूर्व विस्फोटक ओपनर वीरेंद्र सहवाग ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट किया, जो चंद लम्हों में वायरल हो गया। सहवाग ने 37 साल के कोहली की तारीफों के पुल बांधे।
वीरू ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर कोहली के चार फोटो शेयर करते हुए पोस्ट लिखा, 'विराट कोहली को 100 का नशा ही अलग है। हम लोग शतक गिन रहे होते हैं, वो बस रूटीन का काम समझ के कर देता है। किंग के लिए बैक टू बैक शतक। 53वां वनडे शतक। विराट है तो मुमकिन है। रुतुराज गायकवाड़ का भी शानदार शतक, जिन्होंने बल्लेबाजी को आसान दिखाया।'
Virat Kohli ko 100 ka nasha hi alag hai. Hum log centuries gin rahe hote hain, woh bas routine ka kaam samajh ke kar deta hai.— Virrender Sehwag (@virendersehwag) December 3, 2025
Back-to-back 100‘s for the King. 53rd ODI hundred. Virat hai toh mumkin hai. A brilliant century from Ruturaj Gaikwad as well making batting look very… pic.twitter.com/afDYqC9N6k
कोहली के रिकॉर्ड्स
विराट कोहली वनडे में 11वीं बार लगातार दो शतक जड़ने का कारनामा कर चुके हैं। इस मामले में दूसरे स्थान पर दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान एबी डीविलियर्स हैं, जिन्होंने छह बार वनडे में बैक टू बैक शतक ठोके हो।
विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर के खास रिकॉर्ड की बराबरी भी की। कोहली ने वनडे में 53वां शतक जमाया, लेकिन वो 34 अलग स्थानों पर वनडे सैकड़ा जड़ चुके हैं। इससे पहले यह कमाल सचिन तेंदुलकर कर सके थे। रोहित शर्मा (26 स्थान), हाशिम अमला (21 स्थान) और एबी डीविलियर्स (21 स्थान) क्रमश: तीसरे, चौथे और पांचवें नंबर पर हैं।
