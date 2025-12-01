स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। पूर्व भारतीय क्रिकेटर और आज अपना 45वां बर्थडे मना रहे मोहम्मद कैफ ने दावा किया है कि अगर विराट कोहली और रोहित शर्मा की शानदार पारियां न होतीं, तो भारत रांची में खेला गया पहला वनडे हार जाता। इस भारतीय स्टार जोड़ी ने 109 गेंदों पर 136 रनों की साझेदारी की। इस पार्टनरशिप की बदौलत भारत ने 50 ओवरों में 349 रन बनाए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जल्‍दी आउट हुए यशस्‍वी अपना 392वां इंटरनेशनल मैच साथ खेल रही इस जोड़ी ने यशस्वी जायसवाल का विकेट जल्दी गंवाने के बावजूद प्रोटियाज गेंदबाजों पर धावा बोला और पावरप्ले में 80 रन बनाए। रोहित शर्मा 57 रन बनाकर आउट हुए और पार्टनरशिप टूटने तक भारत 21.2 ओवर में 161 रन बना चुका था। गेंदबाजी में भारत की शुरुआत शानदार रहीं और दक्षिण अफ्रीका ने 11 रन पर 3 विकेट गंवा दिए।

मैथ्यू ब्रीट्जे, मार्को जेनसन और कॉर्बिन बॉश के अर्धशतकों और डेवाल्ड ब्रेविस तथा टोनी डी जोरजी की अहम पारियों ने रांची वनडे का रोमांच बढ़ाया और दर्शकों को नाखून चबाने के लिए मजबूर कर दिया। हालांकि, अंत में भारत ने 17 रनों से यह मुकाबला जीतकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई।

भारत मैच हार जाता अपने यूट्यूब चैनल पर कैफ ने कहा कि अगर कोहली और रोहित जल्दी आउट हो जाते तो भारत मैच हार जाता। ये स्टार जोड़ी रांची में नाकाम रहती तो युवा खिलाड़ी 200 रन भी नहीं बना पाते। उन्होंने दावा किया कि भारत को उन्हें बचाने के लिए रो-को पर वापस जाना पड़ा।

कैफ ने कहा, "अगर विराट कोहली और रोहित शर्मा आउट हो गए तो आप मैच हार जाएंगे। फिर आप ज्यादा रन नहीं बना पाएंगे। अगर आप 300 या 350 रन नहीं बनाते हैं तो यह दक्षिण अफ्रीकी टीम आपको हरा देगी। इसलिए मुझे लगता है कि इस जीत और रोहित शर्मा व विराट कोहली के बीच सीधा संबंध है। आप युवाओं की बात कर रहे हैं, युवाओं को ला रहे हैं। वे दो शतक भी नहीं बना पाएंगे। इसलिए अंत में आपको खुद को बचाने के लिए कोहली और रोहित पर निर्भर रहना पड़ा।"

ओल्‍ड इज गोल्‍ड कैफ ने कहा, "विराट कोहली ने शतक लगाया और इस जीत का सीधा संबंध उनके बल्ले से निकले रनों से है। उन्होंने सात छक्के लगाए और रोहित शर्मा ने तीन। उन्होंने पार्टनरशिप की, ठीक वैसी ही जैसी उन्होंने इस सीरीज से पहले सिडनी में की थी। भारतीय टीम की हालत बहुत खराब थी। टेस्ट सीरीज हारने के बाद आपको राहत मिली। ओल्‍ड इज गोल्‍ड। वे ओल्‍ड हो रहे हैं, कोहली 37 साल के हैं, रोहित 38 साल के हैं, इस मैच में उनकी जरूरत थी। अगर उन्होंने रन नहीं बनाए होते, तो दक्षिण अफ्रीका यह मैच बहुत आसानी से जीत जाता।"