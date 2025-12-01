'भविष्य के बारे में बात करने की जरूरत नहीं', विराट कोहली से जुड़े इस सवाल से कोच ने झाड़ा पल्ला; चोट पर दिया अपडेट
विराट कोहली और रोहित शर्मा 2027 में होने वाला वनडे वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं यह सवाल क्रिकेट के गलियारों में आए दिन मंडराता रहता है। फैंस चाहते हैं कि उनके चहेते स्टार अगला विश्व कप खेलें और 2011 से चले आ रहे सूखे को खत्म करें। टीम इंडिया के बल्लेबाजी कोच सीतांशु कोटक से विराट कोहली के भविष्य के बारे में सवाल किया गया।
रोहित शर्मा एक इंटरव्यू के दौरान अगला वनडे विश्व कप खेलने और 2023 में रह गए अधूरे सपने को पूरा करने की बात कह चुके हैं। इस सबके बीच टीम इंडिया के बल्लेबाजी कोच सीतांशु कोटक से विराट कोहली के भविष्य के बारे में सवाल किया गया। हालांकि, वह इस सवाल से पल्ला झाड़ लिया।
दरअसल, साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम इन दिनों भारत के दौरे पर है। रविवार से दोनों टीमों के बीच वनडे सीरीज का आगाज हुआ। एक महीने बाद मैदान पर उतरे विराट कोहली ने वनडे सीरीज का जोरदार आगाज किया। उन्होंने पहले ही वनडे में शतक जड़ दिया। कोहली ने 120 गेंदों पर 135 रन की पारी खेली। यह एकदिवसीय में उनका 52वां शतक था। ऐसे में फिर से सवाल उठने लगे हैं कि क्या विराट कोहली अगला वनडे विश्व कप खेलेंगे या नहीं।
हमें जरूरत नहीं है
भारतीय बल्लेबाजी कोच सीतांशु कोटक ने विराट कोहली के भविष्य के बारे में कहा, "मुझे नहीं पता कि हमें इन सब पर गौर करने की जरूरत क्यों है। विराट कोहली वाकई अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि हमें उनके भविष्य के बारे में बात करने की जरूरत है। बस जिस तरह से वह बल्लेबाजी कर रहे हैं, वह शानदार है। मैं तो बिल्कुल नहीं करूंगा। जिस तरह से वह प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस तरह से वह अपनी फिटनेस बनाए रखते हैं, किसी भी चीज पर कोई सवाल ही नहीं है।"
पारी की तारीफ की
कोटक ने कहा, "यह एक बेहतरीन पारी थी। उन्होंने वाकई बेहतरीन बल्लेबाजी की। वह एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं और उन्होंने जिम्मेदारी ली। जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की वह बहुत अच्छी थी। मुझे लगता है कि उनकी पीठ ठीक है। जहां तक मुझे पता है, वह ठीक हैं। मुझे नहीं पता कि हमें वास्तव में इन सब पर ध्यान देने की जरूरत क्यों है। बता दें कि फिजियो द्वारा विराट कोहली की पीठ की जांच की गई थी।
