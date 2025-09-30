Language
    'ऑपरेशन तिलक कहना बहुत बड़ी बात', भारत के हीरो ने बताई टीम इंडिया के अंदर पनपी टेंशन की कहानी

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 04:05 PM (IST)

    भारतीय क्रिकेट टीम ने एशिया कप-2025 के फाइनल में पाकिस्तान को हराया। इस जीत को ऑपरेशन तिलक कहा जा रहा है क्योंकि तिलक वर्मा ने नाबाद 69 रनों की पारी खेलते हुए टीम को जीत दिलाई थी। तिलक अपने घर हैदाराबाद आ गए हैं और उन्होंने फाइनल वाले दिन टीम के माहौल पर अपनी बात रखी है।

    तिलक वर्मा ने एशिया कप के फाइनल में खेली दमदार पारी

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। तिलक वर्मा की मुश्किल समय पर खेली गई नाबाद 69 रनों की पारी के दम पर भारत ने एशिया कप-2025 के फाइनल में पाकिस्तान को पटखनी दी। इस जीत को ऑपरेशन तिलक कहा जाने लगा। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था और जीत हासिल की थी। इसी तर्ज पर इस जीत को तिलक वर्मा से नाम से जोड़ते हुए ऑपरेशन तिलक कहा जा रहा है। भारतीय बल्लेबाज ने इसे अपने लिए बहुत बड़ी बात कहा है।

    भारतीय टीम 147 रनों का टारगेट चेज करने उतरी थी और उसने अपने तीन बड़े विकेट सिर्फ 20 रनों पर ही खो दिए थे। अभिषेक शर्मा, सूर्यकुमार यादव और शुभमन गिल आउट हो गए थे। तिलक ने एक छोर संभाले रखा और टीम को जीत दिलाई। इसमें संजू सैमसन और शिवम दुबे ने उनका बखूबी साथ दिया।

    घर पर हुआ स्वागत

    एशिया कप दिलाने के बाद अपने घर हैदराबाद लौटे तिलक का जोरदार स्वागत हुआ। इसके बाद उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। तिलक ने इसमें इस जीत को 'ऑपरेशन तिलक' कहने पर सवाल किया गया। इसके जवाब में उन्होंने कहा, "सबसे पहले तो प्रधानमंत्री ने इसे ऑपरेशन सिंदूर, लेकिन इसे ऑपरेशन तिलक कहना बहुत बड़ी बात है। खेल में हम देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। सही समय पर, सही पल मुझे मौका मिला। मैं इस बात से बेहद खुश हूं कि मैं अपने देश के लिए कुछ कर पाया।"

    अप्रैल में हुए पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर हमला बोला था और इसे ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया था। सीमा पर तो जंग रुक गई थी लेकिन भारतीय सरकार ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। भारत की जीत के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने टीम को जीत की बधाई दी थी और कहा था कि मैदान पर भी ऑपरेशन सिंदूर हुआ जिसमें जीत भारत की हुई है।

    क्या था टीम का हाल

    तिलक ने माना कि जब तीन विकेट गिर गए थे तब टीम में टेंशन का माहौल था। उन्होंने कहा, "टीम में टेंशन थी। जब हमने शुरुआत में तीन विकेट खो दिए थे तो पाकिस्तानी टीम ज्यादा आक्रामक हो गई थी। मैं मैदान पर बल्लेबाजी कर रहा था, लेकिन अगर मैं उनके उकसावे में आ जाता और कोई गलत शॉट खेल देता तो मैं अपने देश को उदास कर देता। मैंने हमेशा मैच जीतने के बारे में सोचा था मैं सोच रहा था कि मैच जीतने के लिए मुझे क्या करना होगा। मैंने अपने बल्ले से जवाब दिया।"

    उन्होंने कहा, "काफी चीजें हुईं, मैं उन सब बातों को मीडिया में नहीं बता सकता। भारत और पाकिस्तान के मैचों में ये होता है।"

