Temba Bavuma ने ऐतिहासिक क्लीन स्वीप के बाद किया खुलासा, बोले - हर दिन आप भारत को हराने का नहीं सोच सकते
साउथ अफ्रीका ने 25 साल बाद भारत का घर में टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप किया। टेंबा बावुमा के नेतृत्व वाली दक्षिण अफ्रीका ने गुवाहाटी में भारत को 408 रन के विशाल अंतर से मात दी और दो मैचों की सीरीज 2-0 से अपने नाम की। प्रोटियाज टीम की जीत के बाद कप्तान टेंबा बावुमा ने बड़ा खुलासा किया और कहा कि हर दिन आप भारत को हराने के बारे में नहीं सोच सकते।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। साउथ अफ्रीका के कप्तान टेंबा बावुमा ने भारत का ऐतिहासिक 2-0 से क्लीन स्वीप करने के बाद कहा कि यह बहुत बड़ी जीत है। बता दें कि दक्षिण अफ्रीका ने बुधवार को गुवाहाटी टेस्ट में भारत को 408 रन से मात दी। प्रोटियाज टीम ने 25 साल बाद भारत का घर में टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप किया।
बावुमा ने ट्रॉफी लेने के बाद कहा, 'यह बहुत बड़ी जीत है। निजी तौर पर मेरे लिए बड़ी जीत इसलिए क्योंकि चोट के कारण कुछ महीने खेल से दूर रहा। ऐसा नहीं कि आप रोज सोच सके कि भारत में आएं और 2-0 से सीरीज जीत जाएं। ग्रुप के रूप में हमारे कुछ अच्छे दिन रहे और हम जानते हैं कि कितने कड़े हो सकते थे। यह हमारे लिए बेहतरीन उपलब्धि है।'
बावुमा ने टीम की तारीफ की
टेंबा बावुमा ने आगे कहा, 'यह सीरीज जीत कुछ सवालों के जवाब हैं, जो हमारी टीम पर थोपे गए थे। हम जो करना चाहते हैं और स्थिति के मुताबिक खुद को ढालते हैं, हमारी मानसिकता में बड़े बदलाव हुए हैं। हमारी तैयारी पर्याप्त थी। खिलाड़ियों को उनकी भूमिका पता थी। सबसे बड़ी चीज कि खिलाड़ी खुद से योगदान देने को बेताब थे।'
प्रोटियाज कप्तान ने कहा, 'टीम में यह मजबूत कड़ी बना है कि अपना दिन होने पर कोई भी खिलाड़ी योगदान देगा। मुथुसामी जैसे खिलाड़ी बेंच से उठकर प्रदर्शन करना जानते हैं। टीम के रूप में हम अच्छी स्थिति में हैं और इस जीत से हमारा विश्वास बढ़ा है। टीम में स्पष्टता और संवाद बड़ी चीज है। कौन कहां खड़ा हो रहा है और उससे क्या उम्मीदें हैं, यह बताया गया।'
साइमन हार्मर के बारे में क्या बोले बावुमा
बावुमा ने कहा, 'कप्तान के रूप में कभी आपको गेंदबाजों से गेंद छीननी पड़ती है क्योंकि वो लगातार स्पेल डालना चाहता है। हमारे बल्लेबाजों ने बड़े शतक नहीं जमाए, लेकिन चार-पांच लोगों ने 60-70 रन की पारी खेली, जिसने फर्क पैदा किया।'
साउथ अफ्रीका के कप्तान ने प्लेयर ऑफ द सीरीज साइमन हार्मर की तारीफ करते हुए कहा, 'साइमन के पास यहां 2015 में खेलने का अनुभव था। स्पिनर के रूप में उनके पास अपार अनुभव है। उन्होंने केशव महाराज के साथ शानदार जोड़ी बनाई। दोनों स्पिनर्स के बीच गजब की प्रतिद्वंद्विता देखने को मिली, जिसकी मैं तारीफ करता हूं। साइमन और हर खिलाड़ी ने जैसे प्रदर्शन किया, वो दर्शाता है कि टीम के लिए क्या करना चाहते हैं।'
