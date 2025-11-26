Language
    'गिड़गिड़ाएगी टीम इंडिया' वाले बयान पर टेम्बा बावुमा ने दिया सीधा जवाब, कहा- कुछ लोगों ने भी हद पार की

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 09:31 PM (IST)

    गुवाहाटी टेस्ट जीतने के बाद साउथ अफ्रीकी कप्तान टेम्बा बावुमा ने हेड कोच का बचाव किया। उन्होंने 'गिड़गिड़ाने' वाले बयान पर सीधा जवाब दिया। बावुमा ने कहा कि कोच 60 साल के हैं। वह जरूर अपने कमेंट के बारे में सोचेंगे। इसके अलावा बावुमा ने कहा कि कुछ लोगों ने भी हद पार की है। 

    टेम्बा बावुमा ने हेड कोच का किया बचाव। फोटो- PTI

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। साउथ अफ्रीका के हेड कोच शुकरी कोनराड ने दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन के खेल के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय टीम की हालत पर विवादित बयान दिया था। शुकरी ने भारत के लिए 'grovel' शब्द का इस्तेमाल किया, जो नस्लभेदी बातों वाला एक बदनाम शब्द है। इसको लेकर उनकी खूब आलोचना हुई थी। अब कप्तान टेम्बा बावुमा ने इसको लेकर सीधा सा जवाब दिया है।

    गुवाहाटी टेस्ट मैच में जीत के बाद टेम्बा बावुमा ने उस बयान को लेकर रिएक्ट किया। बावुमा ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस कमेंट के बारे में पूछे जाने पर कहा, 'कोच के कमेंट्स के बारे में मुझे बाद में जानकारी मिली। मैं गेम पर फोकस कर रहा था और मुझे उनसे बात करने का मौका नहीं मिला। शुकरी करीब 60 साल के हैं और वह अपने कमेंट्स पर गौर करेंगे।'

    बुमराह को भी लपेटा

    जसप्रीत बुमराह के 'बौना' कमेंट का जिक्र करते हुए बावुमा ने कहा, 'लेकिन इस सीरीज में कुछ लोगों ने भी हद पार कर दी है। यह नहीं कह रहा कि कोच ने हद पार की है, लेकिन वह जरूर इस बारे में सोचेंगे।' उन्होंने कोलकाता में पहले टेस्ट के दौरान बुमराह के उनकी हाइट के बारे में 'बौना' कमेंट का जिक्र करते हुए कहा।

    1976 में पहली बार यूज किया गया 'grovel' शब्द 

    गौरतलब हो कि क्रिकेट में 'grovel' शब्द का ऐतिहासिक महत्व है, जिसकी शुरुआत 1976 से हुई जब इंग्लिश कप्तान टोनी ग्रेग ने वेस्टइंडीज टीम के बारे में कहा था। उन्होंने कहा, 'मेरा इरादा उन्हें grovel करने पर मजबूर करना है।' हालांकि, वेस्टइंडीज ने उस पांच मैचों की टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड को 3-0 से हराया था।

    साउथ अफ्रीका ने रचा इतिहास

    बता दें कि साउथ अफ्रीका ने 25 साल बाद भारत में अपनी पहली टेस्ट सीरीज जीती। साउथ अफ्रीका ने आखिरकार भारत पर 2-0 से हराया। कोलकाता में पहला टेस्ट 30 रन से और दूसरा टेस्ट 408 रन से जीता। साल 2000 में साउथ अफ्रीका ने इससे पहले भारत में 2-0 से सीरीज जीती थी।

