    ऋतुराज गायकवाड़ को बाहर करने और इस खिलाड़ी को चुनने पर भड़का पूर्व क्रिकेटर, अजीत अगरकर को बनाया निशाना

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 02:57 PM (IST)

    अजीत अगरकर की चयन समिति द्वारा न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम घोषणा पर भारत के एक पूर्व क्रिकेटर ने सवाल उठाए हैं। ये दिग्गज ऋतुराज गायकवाड ...और पढ़ें

    ऋतुराज गायकवाड़ ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ जमाया था शतक

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। अजीत अगरकर की अध्यक्षता वाली सीनियर सेलेक्शन कमेटी ने शनिवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली जाने वाली वनडे सीरीज के लिए टीम का एलान कर दिया है। इस सेलेक्शन पर कई पू्र्व क्रिकेटरों ने सवाल उठाए हैं। ऐसे ही एक शख्स हैं सुब्रमण्यम ब्रदीनाथ। बद्रीनाथ को ऋतुराज गायकवाड़ का बाहर जाना अखरा है। उन्होंने इसे लेकर सेलेक्शन कमेटी की सोच पर सवाल खड़े किए हैं।

    गायकवाड़ ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली गई वनडे सीरीज के दूसरे मैच में शतक जमाया था। ये शतक उन्होंने चौथे नंबर पर आकर जमाया था जो उनका स्थान भी नहीं है। गायकवाड़ ओपनर हैं, लेकिन रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल के होने के कारण उन्हें चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करनी पड़ी थी।

    नीतीश कुमार रेड्डी को क्यों मिली जगह?

    बद्रीनाथ ने कहा है कि नीतीश कुमार रेड्डी की जगह गायकवाड़ को टीम में जगह मिल सकती थी लेकिन सेलेक्टर्स ने ऐसा नहीं किया। अपने यूट्यब चैनल पर बात करते हुए बद्रीनाथ ने कहा कि वह नीतीश के चयन के पीछे की वजह समझ नहीं पा रहे हैं। उनका मानना है कि टीम में पहले से ही ऑलराउंडर थे तो ऐसे में रेड्डी को क्यों चुना गया जबकि उनकी जगह गायकवाड़ को चुना जा सकता था।

    उन्होंने कहा, "टीम में रवींद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर के रूप में दो ऑलराउंडर पहले से ही हैं। नीतीश कुमार रेड्डी भी टीम में हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वह टीम में क्यों हैं। वह कहते हैं कि नीतीश ऑलराउंडर है लेकिन गेंदबाजी में वह हर जगह मार खाते हैं। ऋतुराज गायकवाड़ को चुना जाना चाहिए थे। वह क्यों टीम में नहीं हैं और नीतीश क्यों टीम में हैं।"

    नीतीश की होती रही है आलोचना

    नीतीश कुमार रेड्डी को हार्दिक पांड्या के विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है लेकिन उनकी गेंदबाजी सभी के लिए चिंता की बात है। टेस्ट में कप्तान उन पर भरोसा नहीं करते हैं और बहुत ही कम मौकों पर उनको गेंदबाजी देते हैं। वनडे में भी यही हाल है। कप्तान यहां भी उनको ज्यादा गेंदबाजी नहीं देते हैं। नीतीश अधिकतर समय एक बल्लेबाज के तौर पर ही खेलते हैं।

