    नाथन लियोन को टीम से बाहर करने पर स्टीव स्मिथ ने तोड़ी चुप्पी, कहा- 'शिकायत तो...'

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 08:42 PM (IST)

    ऑस्ट्रेलिया के कार्यवाहक कप्तान स्टीव स्मिथ ने ब्रिस्बेन टेस्ट में ऑफ स्पिनर नाथन लियोन को बाहर करने की असली वजह का खुलासा किया है। ये 13 साल में पहली ...और पढ़ें

    नाथन लियोन को बाहर करने पर स्टीव स्मिथ ने दिया बड़ा बयान

    पीटीआई, एडिलेड: ऑस्ट्रेलिया के कार्यवाहक कप्तान स्टीव स्मिथ ने इंग्लैंड के विरुद्ध ब्रिसबेन टेस्ट में नाथन लियोन को अंतिम एकादश से बाहर रखने पर उठे विवाद को शांत करने की कोशिश करते हुए कहा कि यह निर्णय बल्लेबाजी क्रम को मजबूत करने के लिए लिया गया था और स्पिन गेंदबाजी के इस दिग्गज के खिलाफ कोई व्यक्तिगत शिकायत नहीं थी।

    यह पिछले 13 साल में पहला अवसर था जबकि लियोन को घरेलू टेस्ट मैच से बाहर किया गया। इस स्पिनर ने इसके बाद कहा था कि उनका मूड बेहद खराब है।

    संतुलन की थी तलाश

    स्मिथ ने मैच के बाद फॉक्स स्पो‌र्ट्स पर कहा, लियोन को लेकर कुछ भी व्यक्तिगत शिकायत नहीं है। वह पिछले कई वर्षों से हमारे मुख्य स्पिनर रहे हैं लेकिन बल्लेबाजी को मजबूत करने के लिए यह फैसला किया गया। जिस तरह से हमारे पुछल्ले बल्लेबाज लगभग 50 ओवर तक टिके रहे, उससे हमें वह संतुलन मिला जिसकी हमें तलाश थी।

    इस बीच ऑस्ट्रेलिया के शीर्ष क्रम के बल्लेबाज मार्नस लाबुशेन ने संकेत दिया है कि चयनकर्ता 17 दिसंबर से एडिलेड टेस्ट के लिए टीम में संतुलन सुनिश्चित करने के लिए लियोन को अंतिम एकादश में शामिल कर सकते हैं।

    नासेर ने की मदद

    नाथन की जगह दूसरे टेस्ट मैच में माइकल नासेर को टीम में जगह मिली थी और उन्होंने पांच विकेट लेकर बताया कि फैसला सही थी। मैच के चौथे दिन इंग्लैंड को जल्दी ढेर करने में उनकी भूमिका काफी अहम थी। उन्होंने बेन स्टोक्स और विल जैक्स जैसे बल्लेबाजों के विकेट लिए। स्मिथ ने कहा, "उन्होंने उसी तरह का रोल निभाया जो नाथन निभाते हैं, हां बस वह स्पिनर नहीं हैं। उनके आने से हमें अपनी बल्लेबाजी में गहराई मिली। जो हमें लगता था कि हमारे लिए अहम साबित होगी।"

