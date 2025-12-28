'विकेट लेने से ज्यादा मेरे लिए...', हॉल ऑफ फेम में शामिल होने के बाद ब्रेट ली का आया पहला रिएक्शन

मेलबर्न, प्रेट्र। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व गेंदबाज ब्रेट ली को ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के हॉल ऑफ फेम में जगह मिली है। वह तेज गेंदबाजी के प्रति इतने जुनूनी थे कि उन्होंने नौ साल की उम्र में ही 160 किमी प्रति घंटे की रफ्तार हासिल करने का लक्ष्य बना लिया था। जब तक उन्होंने यह जादुई आंकड़ा हासिल नहीं कर लिया, तब तक उनके लिए कोई भी व्यक्तिगत उपलब्धि या सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों के विकेट उखाड़ना कोई मायने नहीं रखता था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ली ने अपने करियर में दो बार 160 किमी प्रति घंटे से अधिक की गति हासिल की। पहली बार 2003 में साउथ अफ्रीका में विश्व कप में, जहां उन्होंने सेमीफाइनल में श्रीलंका के मार्वन अटापट्टू को 160.1 किमी प्रति घंटे की रफ्तार वाली गेंद से आउट किया था। दूसरी बार 160.8 किमी/घंटा की गेंद की थी, जो उन्होंने 2005 में न्यूजीलैंड के खिलाफ नेपियर में फेंकी थी।

मां को दिया श्रेय ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के हॉल ऑफ फेम में शामिल किए गए 49 वर्षीय ली ने कहा कि उन्होंने अपना जीवन अपने इस सपने को साकार करने के लिए समर्पित कर दिया था। इसके लिए उन्होंने अपनी मां हेलेन को श्रेय दिया जो एक फर्राटा धाविका थीं और इस तरह से उनके पास रफ्तार का सौदागर बनने के लिए आवश्यक आनुवंशिक गुण थे।