    'मुझे नहीं पता कि अंदर क्या', सौरव गांगुली ने शुभमन गिल को वनडे टीम की कप्तानी सौंपने पर कही बड़ी बात

    By Jagran News Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 10:33 PM (IST)

    पूर्व भारतीय कप्तान ने कहा कि और मुझे लगता है कि चयनकर्ताओं के दिमाग में यही बात है। जैसा कि उन्होंने पूछा कि दो साल बाद जब दक्षिण अफ्रीका में विश्व कप होगा तब वह 40 साल के हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि वह टी20 क्रिकेट नहीं खेलते इसलिए वह 2026 में भारत में होने वाले विश्व कप का हिस्सा नहीं होंगे।

    सौरव गांगुली ने गिल को कप्तान बनाए जाने पर कही बड़ी बात। फाइल फोटो

    कोलकाता, प्रेट्र। पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली ने शुभमन गिल को भारत की वनडे टीम की कप्तानी सौंपने के फैसले का समर्थन करते हुए गुरुवार को इसे उचित फैसला बताया। गांगुली ने कहा कि रोहित शर्मा को वनडे कप्तान के पद से हटाने का फैसला संभवत: चैंपियंस ट्राफी और टी20 विश्व कप विजेता कप्तान के साथ सलाह-मशविरा करने के बाद किया गया होगा।

    टेस्ट कप्तान के रूप में गिल की पहली सीरीज में भारत ने इंग्लैंड में पांच मैच की सीरीज ड्रॉ कराई थी। गांगुली ने एक कार्यक्रम के इतर कहा कि मुझे लगता है कि यह रोहित के साथ सलाह-मशविरा करके किया गया है मुझे नहीं पता कि अंदर क्या है।

    'यह एक उचित फैसला'

    उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि यह एक उचित फैसला है। रोहित खेलते रह सकते हैं और इस बीच आप एक युवा कप्तान को तैयार करते रह सकते हैं। इसलिए मुझे इसमें कोई समस्या नहीं दिखती। भारत 19 अक्टूबर से आस्ट्रेलिया में तीन वनडे मैच खेलेगा, जिसके बाद 29 अक्टूबर से पांच मैच की टी20 सीरीज खेली जाएगी।

    गांगुली ने कहा कि मुझे यकीन है कि रोहित से बात की गई होगी। इसलिए मुझे नहीं पता कि यह बर्खास्तगी है या कुछ और। मुझे यकीन है कि यह आपसी बातचीत होगी क्योंकि रोहित एक बेहतरीन कप्तान रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले दो वर्ष में उन्होंने टी20 विश्व कप जीता है। उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी जीती है इसलिए रोहित शर्मा के लिए प्रदर्शन कोई मुद्दा नहीं है।

    'चयनकर्ताओं के दिमाग में यह बात है'

    पूर्व भारतीय कप्तान ने कहा कि और मुझे लगता है कि चयनकर्ताओं के दिमाग में यही बात है। जैसा कि उन्होंने पूछा कि दो साल बाद जब दक्षिण अफ्रीका में विश्व कप होगा तब वह 40 साल के हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि वह टी20 क्रिकेट नहीं खेलते इसलिए वह 2026 में भारत में होने वाले विश्व कप का हिस्सा नहीं होंगे, लेकिन जब वह 2027 में दक्षिण अफ्रीका जाएंगे तब वह 40 साल के हो जाएंगे और यह खेल में एक बड़ी संख्या है।

