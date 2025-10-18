'रोहित-कोहली मेरी मदद...', वनडे कप्तान बनने के बाद शुभमन गिल ने दो दिग्गजों के साथ संबंधों का किया खुलासा
शुभमन गिल जब से भारत की वनडे टीम के कप्तान बने हैं तब से उनके और रोहित शर्मा-विराट कोहली के संबंधों को लेकर काफी कुछ कहा जाता रहा है। इन सभी बातों पर गिल ने अपनी बात रखी है।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। शुभमन गिल जब से भारत की वनडे टीम के नए कप्तान बने हैं तब से एक सवाल ये था कि उनके और रोहित शर्मा-विराट कोहली के बीच संबंध कैसे रहेंगे। रोहित को हटाकर ही गिल को कप्तान बनाया गया है। हालांकि, इन दोनों खिलाड़ियों का वनडे वर्ल्ड कप-2027 में खेलना मुश्किल लग रहा है।
वनडे कप्तानी मिलने के बाद गिल ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया पहुंचने पर दोनों दिग्गजों के साथ ड्रेसिंग रूम साझा किया और बताया कि नेतृत्व बदलने के बाद क्या-क्या बदला है। गिल ने साफ मना कर दिया है कि उनके और दो दिग्गजों के बीच किसी तरह का मनमुटाव नहीं है।
बाहर का पक्ष अलग
गिल के वनडे कप्तान नियुक्त किए जाने के बाद भारत पहली बार 19 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैदान पर उतरेगा। मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए गिल ने कहा कि बाहर जो बातें हो रही हैं वो अलग हैं। गिल ने कहा, "मुझे लगता है कि बाहर जो बातें हो रही हैं वो काफी अलग हैं, लेकिन हमारे बीच कुछ भी नहीं बदला है। सब कुछ वैसा ही है जैसे पहले था और वो दोनों काफी मददगार हैं। वो जो भी महूसस करते हैं, जो भी अनुभव उनके पास है, पिच को पढ़ने का, स्थितियों को समझने का, मैं उनके पास जाता हूं और पूछता हूं कि वह क्या सोचते हैं। मैं लोगों के विचार जानना पसंद करता हूं और फिर अपनी समझ से फैसले लेता हूं।"
मेरे दोनों से संबंध अच्छे हैं
गिल ने कहा कि उनके दोनों ही दिग्गजों के साथ अच्छे संबंध हैं। उन्होंने कहा, "मेरी विराट भाई और रोहित भाई दोनों से अच्छी दोस्ती है। जब भी मुझे किसी तरह का कोई संदेह होता है मैं उनके पास सलाह के लिए जाता हूं। उनकी सलाह मांगता हूं और वह मुझे बताने में बिल्कुल नहीं कतराते। मुझे लगता है कि ये अनुभव की सबसे बड़ी पूंजी है।"
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।