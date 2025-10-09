Language
    शुभमन गिल को वनडे कप्‍तान बनने के बारे में पहले ही पता चल गया था, Rohit Sharma की क्‍वालीटि का भी किया खुलासा

    By Abhishek Nigam Edited By: Abhishek Nigam
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 01:32 PM (IST)

    भारतीय टीम के नवनियुक्‍त वनडे कप्‍तान शुभमन गिल ने कहा कि वो ड्रेसिंग रूम में रोहित शर्मा जैसी शांति रखने की कोशिश करेंगे। शुभमन गिल ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में भारतीय टीम की कमान संभालेंगे। गिल ने अनुभवी रोहित शर्मा और विराट कोहली के भविष्‍य के बारे में भी अपनी राय रखी। उन्‍होंने कोच गंभीर के साथ अपने रिश्‍ते पर भी खुलासा किया।

    शुभमन गिल और रोहित शर्मागिल आ

    स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय टीम के नवनियुक्‍त वनडे कप्‍तान शुभमन गिल ने गुरुवार को कहा कि वो रोहित शर्मा की तरह ड्रेसिंग रूम में शांति बरकरार रखने का प्रयास करेंगे। शुभमन गिल ऑस्‍ट्रेलिया दौरे पर भारतीय वनडे टीम की कप्‍तानी करेंगे।

    25 साल के गिल ने कहा, 'रोहित भाई की शांति और ग्रुप में उन्‍होंने जो दोस्‍ती बनाई, मैं उसे आत्‍मसात करना चाहूंगा।' बता दें कि भारत और ऑस्‍ट्रेलिया के बीच 19 अक्‍टूबर से 25 अक्‍टूबर तक तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी।

    विराट-रोहित की जरुरत: गिल

    शुभमन गिल ने इस दौरान रोह‍ित शर्मा और स्‍टार बल्‍लेबाज विराट कोहली के भविष्‍य पर अपनी राय प्रकट की। बता दें कि रोहित और कोहली दोनों केवल वनडे प्रारूप के लिए उपलब्‍ध हैं। दोनों दिग्‍गजों ने टी20 इंटरनेशनल और टेस्‍ट प्रारूप से संन्‍यास ले लिया है।

    विराट कोहली इस समय लंदन जबकि रोहित शर्मा मुंबई में हैं। दोनों 15 अक्‍टूबर को भारतीय टीम के साथ जुड़ेंगे, जो ऑस्‍ट्रेलिया के लिए रवाना होगी। गिल ने कहा, 'रोहित-विराट ने भारत के लिए कई मैच जीते हैं। चुनिंदा लोगों में इतनी शैली और अनुभव होता है। हमें उनकी जरुरत है।'

    'कप्‍तानी के बारे में पहले से पता था'

    शुभमन गिल ने इस दौरान अपने वनडे कप्‍तान बनने के बारे में भी खुलासा किया और कहा कि वो सम्‍मानित महसूस कर रहे हैं। गिल ने कहा, 'वेस्‍टइंडीज के खिलाफ अहमदाबाद में पहले टेस्‍ट के बाद इसकी घोषणा हुई थी। मगर मुझे थोड़ा पहले ही इसके बारे में पता चल गया था। भारत का नेतृत्‍व करना सम्‍मान की बात है।'

    गंभीर से किस बारे में बातचीत?

    शुभमन गिल ने भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर के साथ अपने रिश्‍ते के बारे में बताया। गंभीर को भारतीय क्रिकेट में जारी बदलाव के दौर के पीछे का दिमाग कहा जा रहा है। कप्‍तान गिल ने कहा, 'हमारा रिश्‍ता अच्‍छा है। हमारी बातचीत इस बारे में होती है कि कैसे खिलाड़ी को सुरक्षित महसूस कराएं। साथ ही, हमारी बातचीत तेज गेंदबाजों के पूल को तैयार करने की होती है।'

