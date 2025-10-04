IND vs AUS: Shubman Gill हुए इमोशनल, ODI कप्तान बनने के बाद जो कहा वो हो रहा VIRAL

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Shubman Gill Reaction: रोहित शर्मा का भारतीय वनडे टीम के कप्तान के रूप में दौर अब खत्म हो गया है। बीसीसीआई ने ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले शुभमन गिल को टीम इंडिया का नया वनडे कप्तान बना दिया है।

रोहित, जो इस फॉर्मेट में भारत के सबसे सफल कप्तानों में से एक रहे हैं, अब 2027 विश्व कप तक खेलेंगे या नहीं, यह तय नहीं है। ऐसे में चयनकर्ताओं ने भारतीय क्रिकेट के भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक नए कप्तान को मौका देने का फैसला किया। वनडे कप्तान बनाए जाने के बाद शुभमन गिल का पहला रिएक्शन सामने आया है।

Shubman Gill बने भारत के नए वनडे कप्तान

दरअसल, चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने कहा कि तीनों फॉर्मेट में अलग-अलग कप्तान नहीं रखना चाहते थे।

मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने कहा,

"तीनों फॉर्मेट में तीन कप्तान रखना लगभग असंभव है। 2027 विश्व कप को ध्यान में रखते हुए हमें लगा कि यह सही समय है नए कप्तान को जिम्मेदारी देने का। आने वाले कुछ सालों में बहुत कम वनडे मैच होंगे, इसलिए नए कप्तान को टीम बनाने के लिए समय और मौके दोनों चाहिए।"

Shubman Gill का सामने आया पहला रिएक्शन

वनडे टीम की कप्तानी मिलने पर शुभमन गिल ने कहा कि भारत का नेतृत्व करना उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान है। गिल ने कहा,

"वनडे क्रिकेट में अपने देश की कप्तानी करना सबसे बड़ा सम्मान है। ऐसी टीम का नेतृत्व करना जिसने बेहतरीन प्रदर्शन किया है, मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। हमारे पास विश्व कप से पहले लगभग 20 वनडे मैच हैं और हमारा लक्ष्य है, दक्षिण अफ्रीका में विश्व कप जीतना। हर खिलाड़ी अपनी पूरी कोशिश करेगा ताकि हम तैयार होकर वहां जाएं और ट्रॉफी जीतकर लौटें।"

इसके साथ ही गिल ने अहमदाबाद से अपने इमोशनल कनेक्शन को स्वीकार करते हुए कहा कि इस जगह का उनके क्रिकेट करियर में बहुत बड़ा महत्व रहा है। उन्होंने कहा,

"इसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है, लेकिन यह राज्य मेरे लिए बेहद खास है। मेरी आईपीएल टीम की कप्तानी करना, टेस्ट टीम का कप्तान बनना और अपना पहला घरेलू टेस्ट मैच लीड करना, ये सब यहीं हुआ है। यह मैदान मेरे लिए हमेशा खास रहा है।"



भारत की वनडे टीम

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), यशस्वी जायसवाल।

