एक पोस्ट ने खत्म किया शाकिब अल हसन का इंटरनेशनल करियर, अब कभी बांग्लादेश के लिए नहीं खेल पाएगा ये ऑलराउंडर

बांग्लादेश क्रिकेट इतिहास के महान खिलाड़ियों में शुमार शाकिब अल हसन अब दोबारा अपने देश के लिए खेलते हुए नहीं दिखेंगे। बिना संन्यास लिए उनका इंटरनेशनल करियर खत्म हो गया है। बांग्लादेश के स्पोर्ट्स एडवाइजर उनकी एक सोशल मीडिया पोस्ट से नाराज हो गए और उन्होंने ये फैसला कर लिया।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। बांग्लादेश के दिग्गज ऑलराउंडर शाकिब अल हसन का करियर अब खत्म सा हो गया है। ये तय हो गया है कि वह अब दोबारा अपने देश के लिए नहीं खेल पाएंगे। बांग्लादेश के स्पोर्ट्स एडवाइजर आसिफ महमूद ने ये साफ कर दिया है कि शाकिब अब दोबारा उनके देश के लिए नहीं खेलेंगे।

शाकिब शेख हसीना की आवामी लीग से सांसद थे और इसी साल हुए तख्तापलट के बाद उनका बांग्लादेश में रहना भी मुश्किल हो गया था। वह बीते 12 महीनों से टीम के लिए नहीं खेल पाए हैं। एशिया कप-2025 में भी वह टीम का हिस्सा नहीं थे।

विदेश लीगों में लेंगे हिस्सा इसका साफ मतलब है कि शाकिब का इंटरनेशनल करियर अब खत्म है। हालांकि, वह तमाम देशों की टी20 लीगों में खेलते हुए नजर जरूर आएंगे। वह इस समय अमेरिका में रह रहे हैं। स्पोर्ट्स एडवाइजर का ये बयान शाकिब के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के जन्मदिन पर उनके लिए लिखी सोशल मीडिया पोस्ट के बाद आया है। आसिफ ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट लिख बिना शाकिब का नाम लिए फैसला सुनाया। उन्होंने लिखा, "आप सभी ने एक इंसान को वापस न लाने के लिए मुझे काफी गालियां दीं। लेकिन मैं सही था। बात खत्म।"

शाकिब के शेख हसीना के लिए बधाई पोस्ट करने के बाद आसिफ की ये पोस्ट आई। इसके बाद शाकिब ने भी एक पोस्ट लिखा। उन्होंने लिखा, "तो किसी ने मान लिया है कि मैं अब उसकी वजह से दोबारा बांग्लादेश की जर्सी नहीं पहन पाऊंगा। उन्हीं के कारण मैं दोबारा बांग्लादेश के लिए नहीं खेल सका हूं। हो सकता है कि मैं अपनी मातृभूमि पर एक दिन लौटूं। लव यू बांग्लादेश।"

आसिफ ने कबूली बात आसिफ ने बांग्लादेश के एक चैनल से बात करते हुए कहा कि वह बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से कहेंगे कि वह शाकिब को दोबारा न चुनें क्योंकि व आवामी लीग के साथ हैं। आसिफ ने कहा, "हम उन्हें दोबारा बांग्लादेशी झंड़ा नहीं उठाने देंगे। मेरे लिए ये संभव नहीं है कि मैं उन्हें दोबारा बांग्लादेशी जर्सी पहनने दूं। मैंने अभी तक बीसीबी से कुछ नहीं कहा था, लेकिन अब मुझे बीसीबी से कहना होगा कि वह शाकिब को दोबारा टीम में नहीं चुनें।