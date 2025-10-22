Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Sarfaraz Khan को Rishabh Pant की वजह से नहीं मिली टीम में जगह, सामने आई चौंकाने वाली रिपोर्ट

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 10:53 AM (IST)

    Sarfaraz Khan: भारतीय घरेलू क्रिकेट के धाकड़ बल्लेबाज सरफराज खान को भारत ए और साउथ अफ्रीका ए के बीच होने वाले मैचों के लिए फिर से नजरअंदाज कर दिया गया है। रिपोर्टों के अनुसार, ऋषभ पंत की वापसी के कारण उन्हें टीम में जगह नहीं मिली, क्योंकि पंत नंबर 5 पर बल्लेबाजी करेंगे, जो सरफराज का भी स्थान है। चयनकर्ता अब चाहते हैं कि सरफराज रणजी ट्रॉफी में नंबर 3 पर बल्लेबाजी करें ताकि टीम इंडिया में उनके लिए जगह बन सके, क्योंकि अन्य स्लॉट पहले से ही भरे हुए हैं। 

    prefferd source google
    Hero Image

    Rishabh Pant की वजह से Sarfaraz Khan को नहीं मिली इंडिया ए टीम में जगह

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Sarfaraz Khan: भारतीय घरेलू क्रिकेट के धाकड़ बल्लेबाज सरफराज खान को एक बार फिर नजरअंदाज कर दिया गया है। इस बार उन्हें भारत ए और साउथ अफ्रीका ए के बीच दो चार दिवसीय मैचों के लिए टीम में नहीं चुना गया, जबकि हाल ही में इंग्लैंड दौरे पर भारत ए की टीम में उनका प्रदर्शन अच्छा रहा था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस फैसले से भारतीय क्रिकेट जगत हैरान है। उनके ड्रॉप होने के बाद एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें ये दावा किया गया है कि ऋषभ पंत की वजह से सरफराज को इंडिया-ए टीम में जगह नहीं मिली हैं।

    Sarfaraz Khan को नहीं मिली टीम में जगह

    टीम इंडिया में वापसी की कोशिश में लगे सरफराज (Sarfaraz Khan) ने भारत बनाम इंग्लैंड टेस्ट सीरीज से पहले अपने चयन की उम्मीद में लगभग 17 किलो वजन घटाया था, लेकिन बुची बाबू टूर्नामेंट में उन्हें क्वाड्रिसेप्स की चोट लग गई थी, जिसके बाद उन्हें दलीप ट्रॉफी से बाहर होना पड़ा।

    इस बार उन्हें इंडिया ए टीम में जगह इसलिए भी नहीं मिली क्योंकि ऋषभ पंत (Rishabh Pant), जो चोट के बाद वापसी कर रहे हैं, भारत ए टीम के कप्तान बनाए गए हैं और वह दोनों मैचों में नंबर 5 पर बल्लेबाजी करेंगे। ये वही जगह जहां सरफराज बल्लेबाजी करते हैं। चयनकर्ताओं ने उनकी जगह पंत को तरजीह दी। अब पूरी तरह से फिट सरफराज टेस्ट मैचों में वापसी के लिए रणजी ट्रॉफी 2025/26 में मुंबई की टीम से खेलेंगे।

    सरफराज को नंबर 3 पर आजमाना चाहते हैं

    रिपोर्ट्स के मुताबिक, चयनकर्ताओं का मानना है कि सरफराज (Sarfaraz Khan) को अब वही स्लॉट खेलना चाहिए जहां टीम इंडिया को खिलाड़ी की जरूरत है। फिलहाल यह स्लॉट है नंबर 3, जिसे अभी साई सुदर्शन संभाल रहे हैं।

    सुदर्शन को इस रोल में ग्रूम किया जा रहा है, जबकि नंबर 4 पहले से ही शुभमन गिल के पास है। वहीं, नंबर 5 से 8 के स्लॉट्स पर ऋषभ पंत, रवींद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर और नीतीश रेड्डी जैसे ऑलराउंडर पहले से चयनकर्ताओं की प्राथमिकता में हैं।

    रणजी ट्रॉफी में नंबर 3 पर उतरने की सलाह

    सरफराज को अब सलाह दी गई है कि वे मुंबई टीम प्रबंधन और अजिंक्य रहाणे से बात करके रणजी ट्रॉफी में नंबर 3 पर बल्लेबाजी शुरू करें ताकि चयनकर्ताओं को यह मैसेज जाए कि वह नए गेंद के खिलाफ भी टिक सकते हैं।

    एक पूर्व चयनकर्ता ने PTI को बताया कि अगर सरफराज नंबर 5-6 पर ही खेलते रहेंगे, तो फायदा नहीं होगा। टीम इंडिया के पास उन स्लॉट्स के लिए ऑलराउंडर पहले से मौजूद हैं।

    न्यूजीलैंड के खिलाफ फ्लॉप प्रदर्शन बना कमजोरी

    बता दें कि सरफराज खान (Sarfaraz Khan) आखिरी बार 2024 में भारत बनाम न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज में भारत के लिए खेलते नजर आए थे। एक पारी को छोड़कर बतौर बल्लेबाज उनके लिए ये सीरीज काफी निराशाजनक रही थी, जिसमें उन्होंने 6 पारियों में 0, 150,11,9,0 और 1 रन बनाए थे। इसके बाद उन्हें ऑस्ट्रेलिया दौरे पर प्लेइंग-11 में जगह नहीं मिल सकी।

    यह भी पढ़ें- Sarfaraz Khan के साथ हुआ धोखा! होम टेस्ट सीरीज के लिए चुने जाने को कहा गया था, लेकिन सेलेक्टर्स ने नहीं दिया कोई भाव

    यह भी पढ़ें- इंडिया-ए में भी नहीं मिली इस खिलाड़ी को जगह तो मच गया हंगामा, बीसीसीआई और सेलेक्शन कमेटी को जमकर पड़ रही है लताड़