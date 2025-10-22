Sarfaraz Khan को Rishabh Pant की वजह से नहीं मिली टीम में जगह, सामने आई चौंकाने वाली रिपोर्ट

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Sarfaraz Khan: भारतीय घरेलू क्रिकेट के धाकड़ बल्लेबाज सरफराज खान को एक बार फिर नजरअंदाज कर दिया गया है। इस बार उन्हें भारत ए और साउथ अफ्रीका ए के बीच दो चार दिवसीय मैचों के लिए टीम में नहीं चुना गया, जबकि हाल ही में इंग्लैंड दौरे पर भारत ए की टीम में उनका प्रदर्शन अच्छा रहा था।

इस फैसले से भारतीय क्रिकेट जगत हैरान है। उनके ड्रॉप होने के बाद एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें ये दावा किया गया है कि ऋषभ पंत की वजह से सरफराज को इंडिया-ए टीम में जगह नहीं मिली हैं। Sarfaraz Khan को नहीं मिली टीम में जगह टीम इंडिया में वापसी की कोशिश में लगे सरफराज (Sarfaraz Khan) ने भारत बनाम इंग्लैंड टेस्ट सीरीज से पहले अपने चयन की उम्मीद में लगभग 17 किलो वजन घटाया था, लेकिन बुची बाबू टूर्नामेंट में उन्हें क्वाड्रिसेप्स की चोट लग गई थी, जिसके बाद उन्हें दलीप ट्रॉफी से बाहर होना पड़ा।

इस बार उन्हें इंडिया ए टीम में जगह इसलिए भी नहीं मिली क्योंकि ऋषभ पंत (Rishabh Pant), जो चोट के बाद वापसी कर रहे हैं, भारत ए टीम के कप्तान बनाए गए हैं और वह दोनों मैचों में नंबर 5 पर बल्लेबाजी करेंगे। ये वही जगह जहां सरफराज बल्लेबाजी करते हैं। चयनकर्ताओं ने उनकी जगह पंत को तरजीह दी। अब पूरी तरह से फिट सरफराज टेस्ट मैचों में वापसी के लिए रणजी ट्रॉफी 2025/26 में मुंबई की टीम से खेलेंगे।

सरफराज को नंबर 3 पर आजमाना चाहते हैं रिपोर्ट्स के मुताबिक, चयनकर्ताओं का मानना है कि सरफराज (Sarfaraz Khan) को अब वही स्लॉट खेलना चाहिए जहां टीम इंडिया को खिलाड़ी की जरूरत है। फिलहाल यह स्लॉट है नंबर 3, जिसे अभी साई सुदर्शन संभाल रहे हैं।

सुदर्शन को इस रोल में ग्रूम किया जा रहा है, जबकि नंबर 4 पहले से ही शुभमन गिल के पास है। वहीं, नंबर 5 से 8 के स्लॉट्स पर ऋषभ पंत, रवींद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर और नीतीश रेड्डी जैसे ऑलराउंडर पहले से चयनकर्ताओं की प्राथमिकता में हैं।

रणजी ट्रॉफी में नंबर 3 पर उतरने की सलाह सरफराज को अब सलाह दी गई है कि वे मुंबई टीम प्रबंधन और अजिंक्य रहाणे से बात करके रणजी ट्रॉफी में नंबर 3 पर बल्लेबाजी शुरू करें ताकि चयनकर्ताओं को यह मैसेज जाए कि वह नए गेंद के खिलाफ भी टिक सकते हैं।