Sarfaraz Khan के साथ हुआ धोखा! होम टेस्ट सीरीज के लिए चुने जाने को कहा गया था, लेकिन सेलेक्टर्स ने नहीं दिया कोई भाव

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Sarfaraz Khan: शानदार घरेलू रिकॉर्ड्स होने के बावजूद सरफराज खान भारतीय क्रिकेट टीम में अपनी जगह पक्की नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने आखिरी बार नवंबर 2024 में न्यूजीलैंड के खिलाफ घर में भारत के लिए मैच खेला था। उसके बाद से वह अगले मौके का इंतजार ही कर रहे हैं। मौजूदा समय में उन्हें इंडिया-ए टीम में भी नहीं चुना गया।

चयनकर्ताओं ने साउथ अफ्रिीका ए के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए इंडिया-ए टीम का एलान किया, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा सरफराज खान की गैरमौजूदगी को लेकर हो रही है। इस बीच एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें सरफराज खान को वेस्टइंडीज के खिलाफ होम टेस्ट सीरीज में भी नजरअंदाज किए जाने को लेकर कुछ रोचक डिटेल्स का खुलासा हुआ है।

Sarfaraz Khan के नजरअंदाज होने पर बड़ा खुलासा दरअसल, मुंबई के स्टार बल्लेबाज सरफराज खान (Sarfaraz Khan), जिनका घरेलू क्रिकेट में रिकॉर्ड बेहद शानदार रहा है, एक बार फिर भारतीय टेस्ट टीम से बाहर कर दिए गए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, सरफराज को पहले संकेत दिया गया था कि उन्हें वेस्टइंडीज के खिलाफ होम टेस्ट सीरीज में टीम का हिस्सा बनाया जाएगा। लेकिन आखिरी मौके पर उनका नाम टीम से गायब रहा।

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में बताया गया है कि चयन समिति ने 25 सितंबर को टेस्ट टीम का एलान किया, जबकि सरफराज ने 27 सितंबर को अपनी फिटनेस टेस्ट पास की। चूंकि COE ने उन्हें चयन के समय तक फिट घोषित नहीं किया था, इसलिए उन्हें बाहर रखा गया।

हैरानी की बात यह है कि जहां कई भारतीय खिलाड़ियों को ‘फिटनेस के आधार पर चयन’ की छूट दी जाती है, सरफराज को यह सुविधा नहीं दी गई। इसके अलावा, इंग्लैंड दौरे पर भारत ए टीम में उन्हें सिर्फ इसलिए शामिल किया गया था ताकि उनके न चुने जाने पर सवाल न उठें, क्योंकि वे BCCI के अनुबंधित खिलाड़ी हैं।

इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर फैंस में नाराजगी देखी जा रही है और सवाल उठाए जा रहे हैं कि बार-बार शानदार प्रदर्शन करने के बावजूद सरफराज (Sarfaraz Khan) को क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है। सरफराज खान, जो घरेलू क्रिकेट में लगातार रन बना रहे हैं। अब तक 56 फर्स्ट क्लास मैचों में 4759 रन बनाए हैं और उनका औसत 65.19 है। उन्होंने भारत के लिए 6 टेस्ट खेले हैं, जिनमें 1 शतक और 3 अर्धशतक के साथ कुल 371 रन बनाए हैं।

हाल ही में वेस्टइंडीज के खिलाफ हुई घरेलू टेस्ट सीरीज में भी उन्हें जगह नहीं दी गई, जिससे एक बार फिर उनके चयन को लेकर बहस शुरू हो गई है। नंबर 3 की भूमिका ही एकमात्र मौका? PTI की एक रिपोर्ट के अनुसार, चयनकर्ताओं के एक वर्ग का मानना है कि सरफराज को वहीं आजमाया जाना चाहिए जहां भारतीय टीम प्रबंधन अब भी अनिश्चित है और वह जगह है नंबर 3। फिलहाल इस स्थान के लिए साई सुदर्शन को आजमाया जा रहा है, जो इंडिया ए टीम में ऋषभ पंत के डिप्टी हैं और दोनों मैचों में नंबर 3 पर बल्लेबाजी करेंगे।