'मेरे दिल में...', आजाद कश्मीर वाले बयान पर बैकफुट पर सना मीर, लोगों से की खास अपील
पाकिस्तान की पूर्व कप्तान सना मीर ने महिला विश्व कप में आजाद कश्मीर वाली टिप्पणी का बचाव करते हुए कहा कि इसका राजनीतिकरण न किया जाए। उन्होंने कहा कि उनकी टिप्पणी बल्लेबाज नतालिया परवेज के विवादित क्षेत्र से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट तक के सफर की चुनौतियों को दर्शाने के बारे में थी। सना ने स्पष्ट किया कि उनका मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था।
पीटीआई, नई दिल्ली: पाकिस्तान की पूर्व कप्तान सना मीर ने महिला विश्व कप के दौरान अपनी विवादास्पद 'आजाद कश्मीर' टिप्पणी का बचाव किया है और इसका राजनीतिकरण न करने की बात कही है।
सना ने कहा है कि उनकी यह टिप्पणी केवल बल्लेबाज नतालिया परवेज के 'विवादित क्षेत्र' से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट तक के सफर के दौरान सामने आई 'चुनौतियों' की जानकारी देने के बारे में था।
ये है विवाद
पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच गुरुवार को खेले गए मैच में कमेंट्री के दौरान सना ने कहा था कि परवेज 'आजाद कश्मीर' से हैं। यह टिप्पणी भारतीय प्रशंसकों को पसंद नहीं आई और उन्होंने बताया कि सही शब्द पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) है। प्रशंसकों ने आईसीसी और बीसीसीआई को टैग करते हुए खेल प्रसारण का 'राजनीतिकरण' करने के लिए सना को कमेंट्री टीम से हटाने की भी मांग की।
इस तरह दी सफाई
ऐसे में सना ने अपने इंटरनेट मीडिया हैंडल पर लिखा कि एक पाकिस्तानी खिलाड़ी के गृहनगर के बारे में मेरी टिप्पणी का उद्देश्य केवल यह बताना था कि क्रिकेटर का अविश्वसनीय सफर कैसा रहा। मेरे दिल में कोई दुर्भावना नहीं है या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है।
