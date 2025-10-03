Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'मेरे दिल में...', आजाद कश्मीर वाले बयान पर बैकफुट पर सना मीर, लोगों से की खास अपील

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 08:09 PM (IST)

    पाकिस्तान की पूर्व कप्तान सना मीर ने महिला विश्व कप में आजाद कश्मीर वाली टिप्पणी का बचाव करते हुए कहा कि इसका राजनीतिकरण न किया जाए। उन्होंने कहा कि उनकी टिप्पणी बल्लेबाज नतालिया परवेज के विवादित क्षेत्र से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट तक के सफर की चुनौतियों को दर्शाने के बारे में थी। सना ने स्पष्ट किया कि उनका मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था।

    prefferd source google
    Hero Image
    पाकिस्तान की पूर्व कप्तान सना मीर एक बयान के कारण घिरीं

    पीटीआई, नई दिल्ली: पाकिस्तान की पूर्व कप्तान सना मीर ने महिला विश्व कप के दौरान अपनी विवादास्पद 'आजाद कश्मीर' टिप्पणी का बचाव किया है और इसका राजनीतिकरण न करने की बात कही है।

    सना ने कहा है कि उनकी यह टिप्पणी केवल बल्लेबाज नतालिया परवेज के 'विवादित क्षेत्र' से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट तक के सफर के दौरान सामने आई 'चुनौतियों' की जानकारी देने के बारे में था।

    ये है विवाद

    पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच गुरुवार को खेले गए मैच में कमेंट्री के दौरान सना ने कहा था कि परवेज 'आजाद कश्मीर' से हैं। यह टिप्पणी भारतीय प्रशंसकों को पसंद नहीं आई और उन्होंने बताया कि सही शब्द पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) है। प्रशंसकों ने आईसीसी और बीसीसीआई को टैग करते हुए खेल प्रसारण का 'राजनीतिकरण' करने के लिए सना को कमेंट्री टीम से हटाने की भी मांग की।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस तरह दी सफाई

    ऐसे में सना ने अपने इंटरनेट मीडिया हैंडल पर लिखा कि एक पाकिस्तानी खिलाड़ी के गृहनगर के बारे में मेरी टिप्पणी का उद्देश्य केवल यह बताना था कि क्रिकेटर का अविश्वसनीय सफर कैसा रहा। मेरे दिल में कोई दुर्भावना नहीं है या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है।

    यह भी पढ़ें- 'मोहसिन नकवी ने देश की इज्‍जत बर्बाद की', पूर्व भारतीय ऑलराउंडर ने Asia Cup Trophy ड्रामा पर पीसीबी चेयरमैन को लताड़ा

    यह भी पढ़ें- IND vs WI: भारत-वेस्टइंडीज टेस्ट में एंडी पाइक्रॉफ्ट की एंट्री, रवि शास्त्री ने किया स्वागत; पाकिस्तान के जख्म हुए हरे