    KKR ने मुस्तफिजुर रहमान को किया रिलीज, साइना नेहवाल ने BCCI को दिया खास मैसेज

    By Rajat Gupta Edited By: Rajat Gupta
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 08:38 PM (IST)

    बीसीसीआई ने कोलकाता नाइटराइडर्स (केकेआर) को मुस्तफिजुर को टीम से रिलीज करने का निर्देश दिया था, जिसपर केकेआर ने अमल किया है। साइना ने भारतीय बैडमिंटन ...और पढ़ें

    IPL से बाहर हुए रहमान।

    राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता: भारतीय बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल ने बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को लेकर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के निर्णय का समर्थन किया है। रविवार को कोलकाता में आयोजित हुए सातवें एकल रन का उद्घाटन करने के बाद मीडिया से बातचीत में साइना ने कहा कि बीसीसीआई ने जो निर्णय ले लिया है, वह अंतिम होना चाहिए और मैं उसका समर्थन करती हूं।

    बीसीसीआई ने दिया था निर्देश

    मालूम हो कि बीसीसीआई ने कोलकाता नाइटराइडर्स (केकेआर) को मुस्तफिजुर को टीम से रिलीज करने का निर्देश दिया था, जिसपर केकेआर ने अमल किया है। साइना ने भारतीय बैडमिंटन को आगे ले जाने के लिए अच्छी कोचिंग पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बैडमिंटन भारत में दूसरा सर्वाधिक पसंद किया जाने वाला खेल है।




    हमें अच्‍छे कोच की जरूरत

    साइना ने कहा, हमारे खिलाड़ी विश्व स्तर पर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि अगला विश्व चैंपियन भारत से ही होगा। हमारे पास बैडमिंटन के लिए अच्छी आधारभूत संरचना है। बड़े स्टेडियम है। हमें जरुरत और अच्छे कोच की है। साइना ने मैराथन का आयोजन बढ़ाए जाने पर भी जोर दियाउन्होंने कहा कि प्रतिभागियों की संख्या भी बढ़नी चाहिए।




