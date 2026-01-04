KKR ने मुस्तफिजुर रहमान को किया रिलीज, साइना नेहवाल ने BCCI को दिया खास मैसेज
राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता: भारतीय बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल ने बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को लेकर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के निर्णय का समर्थन किया है। रविवार को कोलकाता में आयोजित हुए सातवें एकल रन का उद्घाटन करने के बाद मीडिया से बातचीत में साइना ने कहा कि बीसीसीआई ने जो निर्णय ले लिया है, वह अंतिम होना चाहिए और मैं उसका समर्थन करती हूं।
बीसीसीआई ने दिया था निर्देश
मालूम हो कि बीसीसीआई ने कोलकाता नाइटराइडर्स (केकेआर) को मुस्तफिजुर को टीम से रिलीज करने का निर्देश दिया था, जिसपर केकेआर ने अमल किया है। साइना ने भारतीय बैडमिंटन को आगे ले जाने के लिए अच्छी कोचिंग पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बैडमिंटन भारत में दूसरा सर्वाधिक पसंद किया जाने वाला खेल है।
#WATCH | West Bengal | Olympian shuttler Saina Nehwal felicitated by the organisers at the 7th edition of the Ekal Run 2026 organised in Kolkata. pic.twitter.com/ILTGPqvRem— ANI (@ANI) January 4, 2026
हमें अच्छे कोच की जरूरत
साइना ने कहा, हमारे खिलाड़ी विश्व स्तर पर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि अगला विश्व चैंपियन भारत से ही होगा। हमारे पास बैडमिंटन के लिए अच्छी आधारभूत संरचना है। बड़े स्टेडियम है। हमें जरुरत और अच्छे कोच की है। साइना ने मैराथन का आयोजन बढ़ाए जाने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रतिभागियों की संख्या भी बढ़नी चाहिए।
VIDEO | Kolkata: After flagging off the Ekal Run organised by FTS Yuva, badminton icon Saina Nehwal says, “I have visited Kolkata many times for marathons and events, and it’s fantastic to see the city embracing sports so passionately. Everyone here loves sports and running, and… pic.twitter.com/A8CHW7txhz— Press Trust of India (@PTI_News) January 4, 2026
