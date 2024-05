सचिन तेंदुलकर को अचानक याद आ गए पिता, सोशल मीडिया पर की भावुक पोस्ट, कहा-'मैंने वादा...'

यह भी पढ़ें- T20 World Cup: पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने चुनी अपनी प्लेइंग इलेवन, इस स्टार बल्लेबाज और युजवेंद्र चहल को दिखाया बाहर का रास्ता

सचिन ने शुक्रवार को सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट किया है। ये पोस्ट सचिन ने World Tobacco Day के मौके पर किया। सचिन ने पोस्ट करते हुए लिखा, "मेरे इंटरनेशनल करियर की शुरुआत में, मेरे पिता ने मुझे बहुत साधारण लेकिन अहम सलाह दी थी। उन्होंने कहा था कि कभी तंबाकू का विज्ञापन मत करना। मैंने उनकी बात को माना और आप भी मान सकते हैं। बेहतर भविष्य के लिए तंबाकू की जगह अपनी सेहत को चुनें।"

At the start of my international career, my father gave me a simple yet important piece of advice: never promote tobacco. I have lived by it, and so can you. Let us choose health over tobacco for a better future.#WorldNoTobaccoDay— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) May 31, 2024