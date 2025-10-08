Language
    भारत दौरे से पहले साउथ अफ्रीकी कप्तान की बढ़ी चिंता, पिच को लेकर दिया बड़ा बयान; कहा- आजकल टीमें अपने अनुसार...

    By Agency News Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 08:47 PM (IST)

    साउथ अफ्रीका के कप्तान टेंबा बावुमा को अगले महीने भारत में दो टेस्ट मैचों की सीरीज के दौरान टर्निंग विकेट मिलने की उम्मीद है। हालांकि, शुभमन गिल की कप्तानी में मेजबान टीम ने संतुलित पिच पर खेलने में रूचि दिखाई है।

    भारत दौरे से पहले बढ़ी साउथ अफ्रीकी कप्तान की चिंता। फाइल फोटो

    मुंबई, प्रेट्र। साउथ अफ्रीका के कप्तान टेंबा बावुमा को अगले महीने भारत में दो टेस्ट मैचों की सीरीज के दौरान टर्निंग विकेट मिलने की उम्मीद है। हालांकि, शुभमन गिल की कप्तानी में मेजबान टीम ने संतुलित पिच पर खेलने में रूचि दिखाई है। अतीत में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप चक्र में भारत ने टर्निग पिच पर खेलने पर जोर दिया है, लेकिन गिल ने कहा कि वह ऐसी विकेट पर खेलना चाहते हैं जिनसे बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों को मदद मिले।

    विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के गत चैंपियन साउथ अफ्रीका को भारत में कोलकाता (14 से 18 नवंबर ) और गुवाहाटी (22 से 26 नवंबर) में दो टेस्ट खेलने हैं। बावुमा ने सीएट क्रिकेट रेटिंग पुरस्कारों के दौरान कहा कि भारत में स्पिनरों की मददगार पिच होंगी। अगर ऐसा हुआ तो हमें कोई हैरानी नहीं होगी। आजकल टीमें अपने अनुकूल पिच तैयार कराती हैं, खासकर डब्ल्यूटीसी को देखते हुए।

    स्पिनर्स में फर्क 

    उन्होंने कहा कि मेरा अनुभव यही रहा है कि यहां के हालात में भारतीय स्पिनरों की गेंदबाजी और विदेशी स्पिनरों की गेंदबाजी में फर्क होता है। विदेशी स्पिनरों के लिए हालात के अनुरूप ढलने की चुनौती होती है। वे या तो तेज गेंद डालते हैं या सपाट। बावुमा ने कहा कि वह भारत के कठिन दौरे के लिए तैयार हैं और 2024-25 सत्र में न्यूजीलैंड को 3-0 से मिली जीत से प्रेरणा लेंगे।

    कई टीमों को नहीं मिली है सफलता

    उन्होंने कहा कि भारत दौरा कभी आसान नहीं होता। लेकिन न्यूजीलैंड ने जिस तरह का प्रदर्शन किया, वह काफी प्रेरणास्पद है। भारत दौरे पर कई टीमों को सफलता नहीं मिली है। मैं केन विलियसन से टिप्स जरूर लूंगा। उन्होंने यह भी कहा कि भारत के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली अपना काम बखूबी कर चुके हैं और अब गिल की कप्तानी में नई पीढ़ी पर भारतीय टेस्ट टीम को आगे ले जाने का जिम्मा है।

    उन्होंने कहा कि नए दौर की शुरुआत हो चुकी है। रोहित और कोहली अपना काम कर चुके हैं। उन्होंने भारत का दबदबा विश्व क्रिकेट में बनाया और मुझे यकीन है कि आगे भी भारत इसी कोशिश में होगा। हमारा काम है कि हम उन्हें दबदबा नहीं बनाने दें।

