IND vs PAK: पाकिस्तानी खिलाड़ियों के जाल में क्यों और कैसे नहीं फंसे भारतीय खिलाड़ी, कोच ने किया खुलासा
दुबई में एशिया कप के सुपर-4 मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाड़ियों के आक्रामक जश्न और अनुचित हरकतों के बावजूद भारतीय टीम ने संयम बनाए रखा। सहायक कोच रेयान टेन डोएशे ने इसे लेकर टीम के खिलाड़ियों की तारीफ की है पाकिस्तानी बल्लेबाज के बंदूक चलाने जैसे इशारे और गेंदबाज की बहस के बावजूद भारतीय खिलाड़ियों ने खेल पर ध्यान केंद्रित रखा और आपा नहीं खोया।
विशेष संवाददाता, जागरण, दुबई : भारत के सहायक कोच रेयान टेन डोएशे ने रविवार को एशिया कप के सुपर-4 चरण के मैच में पाकिस्तान के खिलाड़ियों द्वारा मनाए आक्रामक जश्न और अनुचित भावभंगिमा के इस्तेमाल करने के बावजूद संयम बनाए रखने के लिए मंगलवार को अपनी युवा टीम की प्रशंसा की।
मैच के दौरान पाकिस्तानी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान के बल्ले से 'बंदूक चलाने' जैसा इशारा किया तो वहीं तेज गेंदबाज हारिस रऊफ ने 'विमान गिरने' का इशारा किया। रऊफ गेंदबाजी के दौरान अभिषेक और शुभमन गिल से बहस करते भी दिखे।
जाल में नहीं फंसे खिलाड़ी
डोएशे से जब पाकिस्तान के खिलाफ मैच के दौरान तनावपूर्ण पलों के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने गिल, अभिषेक और तिलक वर्मा की परिपक्वता की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि इन युवा खिलाड़ियों ने पाकिस्तान की हरकतों में न फंसते हुए मैच को धैर्यपूर्ण तरीके से खत्म किया।
डोएशे ने फरहान के जश्न पर कहा, उनकी शुरुआत बहुत अच्छी थी। मुझे नहीं लगता कि वे इसमें बहुत बहक गए। मैं कहूंगा कि स्थिति को देखते हुए आप समझ सकते हैं कि खिलाड़ी ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं और वे क्या दिखाना चाहते हैं। हम हालांकि अपने व्यवहार पर बहुत केंद्रित थे। मुझे लगता है कि हम पूरी तरह से क्रिकेट पर टिके रहे।"
उन्होंने कहा, उस समय, पाकिस्तान के गेंदबाज की हरकत और मैच के दौरान कुछ शब्दों के कारण हमारा आपा खोना आसान था। मुझे लगता है कि खिलाड़ियों ने अपना ध्यान पूरी तरह से मैच पर केंद्रित रखा।
भारत के सहायक कोच ने कहा, मैंने हारिस रऊफ की हरकत के कुछ हिस्से देखे हैं यह हमारी चिंता का कारण नहीं है। हमें इस बात पर बहुत गर्व है कि हमारे खिलाड़ियों ने खुद को कैसे संभाला।''
इस कारण पाकिस्तानी हुए बेकाबू
डोएशे ने संकेत दिया कि पहलगाम हमलों के मद्देनजर पाकिस्तान टीम के साथ भारत की 'नो हैंडशेक पालिसी (हाथ न मिलाने की नीति)' के कारण ये प्रतिक्रिया हुई होंगी। उन्होंने कहा, हमारे खिलाड़ियों ने मैदान पर अपने बल्ले से जवाब दिया। मुझे लगता है कि अन्य टीमों को भी हमारे द्वारा की गई कुछ चीजों से दिक्कतें हैं, लेकिन हमारी तरफ से हम इस बात से खुश हैं कि हमारे खिलाडि़यों ने इस टूर्नामेंट में खुद को कैसे संभाला है।
