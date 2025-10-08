Language
    'अपमान के हकदार नहीं...', जब ODI कप्तानी छीनी गई तब Rohit Sharma को दिग्गज ने संन्यास लेने की सलाह दे दी

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 12:54 PM (IST)

    BCCI ने रोहित शर्मा (Rohit Sharma ODI) से वनडे कप्तानी छीनकर शुभमन गिल को नया कप्तान बना दिया है। इस फैसले के बाद पूर्व क्रिकेटर मनोज तिवारी ने रोहित को अपनी इज्जत बनाए रखने के लिए संन्यास लेने की सलाह दी। तिवारी का कहना है कि दो आईसीसी ट्रॉफी और शानदार रिकॉर्ड के बावजूद उनके साथ ऐसा व्यवहार हुआ जो कि अपमानजनक है।

    Rohit Sharma को दिग्गज ने Retirement लेने की सलाह दे दी

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Manoj Tiwary on Rohit Sharma: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI ने ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले एक बहुत बड़ा फैसला लिया है, जिसने फैंस से लेकर दिग्गजों तक हर किसी को हैरान कर दिया। ये फैसला रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाकर शुभमन गिल को भारत की वनडे टीम का नया कप्तान बनाने का रहा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस फैसले के साथ ही रोहित की कप्तानी का सफर खत्म हो गया है और अब गिल युग का आगाज हो गया है। रोहित से वनडे की कप्तानी छिनने के फैसले पर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं।

    इस कड़ी में रोहित के पूर्व साथी और पूर्व भारतीय क्रिकेटर मनोज तिवारी का बयान सामने आया, जो उन्होंने उस वक्त दिया जब रोहित से वनडे कप्तानी छीन ली गई। उन्होंने कहा कि रोहित को संन्यास ले लेना चाहिए।

    Rohit Sharma को संन्यास लेने की सलाह मिली

    दरअसल, पूर्व भारतीय क्रिकेटर मनोज तिवारी (Manoj Tiwary) ने रोहित शर्मा को सलाह दी है कि वह अपनी इज्जत बनाए रखने के लिए संन्यास (Rohit Sharma Retirement Adive) पर विचार करें। मनोज तिवारी ने कहा,

    "मुझे नहीं लगता कि अब वो (रोहित) बीसीसीआई की योजनाओं में हैं। सब कुछ अब उनके प्रदर्शन पर निर्भर करता है। अगर मैं रोहित शर्मा की जगह होता, तो मैं अब रिटायरमेंट के बारे में सोचता।"

    उन्होंने यह भी कहा कि रोहित जैसे खिलाड़ी के साथ इस तरह का व्यवहार होना सही नहीं है, बल्कि ये उनका अपमान है।

    तिवारी का मानना है कि कप्तान के तौर पर रोहित का रिकॉर्ड उन्हें हटाने के लायक नहीं था। उन्होंने कहा,

    "रोहित ने सिर्फ एक नहीं बल्कि दो आईसीसी ट्रॉफी जीती। 2023 वर्ल्ड कप में भारत को फाइनल तक बिना हारे पहुंचाया। 5 आईपीएल खिताब उनके नाम हैं। इतनी उपलब्धियों के बाद उनके साथ ऐसा व्यवहार ठीक नहीं। उन्हें खुद ही पद छोड़ देना चाहिए ताकि वो इज्जत के साथ रिटायर हो सकें, इससे पहले कि कोई उन्हें बाहर कर दें।"

    बतौर वनडे कप्तान रोहित का रिकॉर्ड

    रोहित शर्मा का बतौर वनडे कप्तान रिकॉर्ड शानदार रहा है। उनकी कप्तानी में भारत का जीत प्रतिशत 75% है, जो किसी भी भारतीय वनडे कप्तान (10 मैचों में) से सबसे ज्यादा है।

    उनकी कप्तानी में भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब बिना एक भी मैच हारे जीता और इससे पहले साल 2023 वनडे विश्व कप में उनकी कप्तानी में भारत ने बिना एक भी मैच हारे फाइनल तक सफर तय किया था। हालांकि, फाइनल में भारत को ऑस्ट्रेलिया के हाथों करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी।

