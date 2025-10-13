आरोन फिंच ने क्‍या कहा

ऑस्‍ट्रेलिया के पूर्व कप्‍तान आरोन‍ फिंच ने सोशल मीडिया पर कहा, 'मुझे काफी हद तक भरोसा है कि इस टी20 वर्ल्‍ड कप में मेरा रिकॉर्ड टूट जाएगा। वहां कुछ शानदार बल्‍लेबाजी की पिच होगी और अगली पीढ़ी की ताकत व शैली अलग स्‍तर पर है।'

भारत-ऑस्‍ट्रेलिया सीरीज पर राय

38 साल के आरोन फिंच इस समय आईसीसी महिला वनडे वर्ल्‍ड कप में कमेंट्री कर रहे हैं। उन्‍होंने भारत और ऑस्‍ट्रेलिया के बीच आगामी वनडे और टी20 इंटरनेशनल सीरीज पर भी अपनी राय दी।