    IND vs AUS: खतरे में Rohit Sharma का वनडे रिकॉर्ड? पूर्व ऑस्‍ट्रेलियाई कप्‍तान ने किया दावा

    By Abhishek Nigam Edited By: Abhishek Nigam
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 02:05 PM (IST)

    ऑस्‍ट्रेलिया के पूर्व कप्‍तान आरोन फिंच ने अगली पीढ़ी की ताकत और शैली की तारीफ करते हुए कहा कि उनका सर्वश्रेष्‍ठ T20I रिकॉर्ड आगामी टी20 वर्ल्‍ड कप में टूट जाएगा। फिंच का टी20 आई में सर्वश्रेष्‍ठ व्‍यक्तिगत स्‍कोर 172 रन है। फिंच ने आगामी भारत-ऑस्‍ट्रेलिया सीरीज पर भी अपनी राय रखी। जानें उन्‍होंने रोहित शर्मा के रिकॉर्ड पर क्‍या कहा।

    रोह‍ित शर्मा का वनडे में सर्वश्रेष्‍ठ वनडे रिकॉर्ड 264 रन है

    स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। ऑस्‍ट्रेलिया के पूर्व कप्‍तान आरोन फिंच ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी, जब उन्‍होंने बताया कि कौनसा क्रिकेट रिकॉर्ड पहले टूटेगा। 2018 में हरारे में जिम्‍बाब्‍वे के खिलाफ सर्वश्रेष्‍ठ व्‍यक्तिगत टी20 इंटरनेशनल स्‍कोर (172) का रिकॉर्ड रखने वाले फिंच ने एक फैन का जवाब देते हुए क्रिकेट जगत को चौंकाकर रख दिया।

    फिंच ने बताया कि उनके साथ-साथ वनडे में रोहित शर्मा और टेस्‍ट में ब्रायन लारा के सर्वश्रेष्‍ठ व्‍यक्तिगत स्‍कोर का रिकॉर्ड भी टूट जाएगा। रोह‍ित शर्मा का वनडे में सर्वश्रेष्‍ठ वनडे रिकॉर्ड 264 रन है, जो उन्‍होंने श्रीलंका के खिलाफ बनाया था। वहीं, लारा का सर्वश्रेष्‍ठ व्‍यक्तिगत टेस्‍ट रिकॉर्ड 400* रन है।

    जब फैन ने पूछा कि तीनों में से सबसे पहले कौनसा रिकॉर्ड टूटेगा, तो फिंच ने लोगों को हैरान करते हुए सबसे पहले अपना टी20 इंटरनेशनल रिकॉर्ड टूटने की बात कही।

    आरोन फिंच ने क्‍या कहा

    ऑस्‍ट्रेलिया के पूर्व कप्‍तान आरोन‍ फिंच ने सोशल मीडिया पर कहा, 'मुझे काफी हद तक भरोसा है कि इस टी20 वर्ल्‍ड कप में मेरा रिकॉर्ड टूट जाएगा। वहां कुछ शानदार बल्‍लेबाजी की पिच होगी और अगली पीढ़ी की ताकत व शैली अलग स्‍तर पर है।'

    भारत-ऑस्‍ट्रेलिया सीरीज पर राय

    38 साल के आरोन फिंच इस समय आईसीसी महिला वनडे वर्ल्‍ड कप में कमेंट्री कर रहे हैं। उन्‍होंने भारत और ऑस्‍ट्रेलिया के बीच आगामी वनडे और टी20 इंटरनेशनल सीरीज पर भी अपनी राय दी।

    फिंच ने कहा, 'वनडे सीरीज में रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों नजर आएंगे। भारत के खिलाफ सीरीज हमेशा रोमांचक होती है। मेरे ख्‍याल से विराट कोहली का ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ सर्वश्रेष्‍ठ प्रदर्शन देखने को मिलेगा। मेरे ख्‍याल से ऑस्‍ट्रेलिया वनडे सीरीज 2-1 से जीतेगा। भारत अच्‍छी टीम है और यह सीरीज देखने में मजा आएगा।'

