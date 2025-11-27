साउथ अफ्रीका से क्लीन स्वीप होने के बाद Rishabh Pant ने फैंस से मांगी माफी, सोशल मीडिया पर लिखा भावुक पोस्ट

'इस बात से कोई इंकार नहीं'

पंत ने लिखा, इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता कि हमने पिछले दो हफ्तों में अच्छा क्रिकेट नहीं खेला। एक टीम और एक व्यक्ति के रूप में, हम हमेशा हाई लेवल पर प्रदर्शन करना चाहते हैं और अरबों भारतीयों के चेहरे पर मुस्कान लाना चाहते हैं।

'हम उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे'

ऋषभ पंत ने आगे कहा, माफ कीजिए, इस बार हम उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए, लेकिन खेल आपको सीखना, ढलना और आगे बढ़ना सिखाता है- एक टीम के रूप में और एक व्यक्ति के रूप में भी। भारत का प्रतिनिधित्व करना हमारे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान है। हम जानते हैं कि यह टीम क्या करने में सक्षम है और हम कड़ी मेहनत करेंगे, फिर से संगठित होंगे।

'हम करेंगे मजबूत वापसी'

पंत के बयान में कहा गया, फिर से ध्यान केंद्रित करेंगे और एक टीम और व्यक्तिगत रूप से और भी मजबूत और बेहतर वापसी करेंगे। आपके अटूट समर्थन और प्यार के लिए धन्यवाद! जय हिंद।

वनडे टीम का हिस्सा

बता दें कि ऋषभ पंत जल्द ही वनडे टीम में वापसी करते हुए दिखाई दे सकते हैं। वह साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज के लिए भारतीय वनडे टीम का हिस्सा होंगे, जो रविवार 30 नवंबर को रांची में शुरू होगी।

