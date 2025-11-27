साउथ अफ्रीका से क्लीन स्वीप होने के बाद Rishabh Pant ने फैंस से मांगी माफी, सोशल मीडिया पर लिखा भावुक पोस्ट
भारतीय उप-कप्तान ऋषभ पंत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 0-2 से शर्मनाक हार के बाद फैंस से माफी मांगी है। गुवाहाटी टेस्ट में साउथ अफ्रीका ने भारतीय टीम को 408 रनों से हरा दिया था। पंत ने सोशल मीडिया पर फैंस के लिए एक भावुक पोस्ट लिखा।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 0-2 से सीरीज हारने के बाद भारतीय टेस्ट उप-कप्तान ऋषभ पंत ने फैंस से माफी मांगी है। पंत ने कहा कि माफ करिएगा हम इस बार आपकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए। गुवाहाटी टेस्ट में भारतीय टीम को प्रोटियाज ने 408 रनों से हरा दिया था, जहां शुभमन गिल की अनुपस्थिति में पंत टीम के कार्यवाहक कप्तान थे।
ऋषभ पंत पूरी सीरीज में प्रभाव छोड़ने में नाकाम रहे और उन्होंने चार पारियों में 12.25 की औसत से सिर्फ 49 रन बनाए। गुवाहाटी में मिली हार रनों के अंतर से भारत की सबसे बड़ी हार थी और पूरी सीरीज के दौरान पंत की कप्तानी और बल्लेबाजी पर सवाल उठे। उनकी जमकर आलोचना हुई।
पंत ने फैंस से मांगी माफी
अब भारतीय विकेटकीपर ने सोशल मीडिया पर फैंस के लिए एक भावुक संदेश लिखा और स्वीकार किया कि टीम ने पिछले दो हफ्तों में अच्छा क्रिकेट नहीं खेला। पंत ने कहा कि भारत का प्रतिनिधित्व करना उनके जीवन का सबसे बड़ा सम्मान है और उन्होंने टीम के इस झटके के बाद मजबूत वापसी करने का समर्थन किया।
'इस बात से कोई इंकार नहीं'
पंत ने लिखा, इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता कि हमने पिछले दो हफ्तों में अच्छा क्रिकेट नहीं खेला। एक टीम और एक व्यक्ति के रूप में, हम हमेशा हाई लेवल पर प्रदर्शन करना चाहते हैं और अरबों भारतीयों के चेहरे पर मुस्कान लाना चाहते हैं।
'हम उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे'
ऋषभ पंत ने आगे कहा, माफ कीजिए, इस बार हम उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए, लेकिन खेल आपको सीखना, ढलना और आगे बढ़ना सिखाता है- एक टीम के रूप में और एक व्यक्ति के रूप में भी। भारत का प्रतिनिधित्व करना हमारे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान है। हम जानते हैं कि यह टीम क्या करने में सक्षम है और हम कड़ी मेहनत करेंगे, फिर से संगठित होंगे।
'हम करेंगे मजबूत वापसी'
पंत के बयान में कहा गया, फिर से ध्यान केंद्रित करेंगे और एक टीम और व्यक्तिगत रूप से और भी मजबूत और बेहतर वापसी करेंगे। आपके अटूट समर्थन और प्यार के लिए धन्यवाद! जय हिंद।
वनडे टीम का हिस्सा
बता दें कि ऋषभ पंत जल्द ही वनडे टीम में वापसी करते हुए दिखाई दे सकते हैं। वह साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज के लिए भारतीय वनडे टीम का हिस्सा होंगे, जो रविवार 30 नवंबर को रांची में शुरू होगी।
