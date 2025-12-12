Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रवींद्र जडेजा की पत्नी ने बयान से मचा दिया हड़कंप, टीम इंडिया के खिलाड़ियों को बनाया निशाना, अपने पति को दी क्लीन चिट

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 03:00 PM (IST)

    भारतीय क्रिकेटर रवींद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा ने टीम इंडिया को लेकर हैरान करने वाला खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि विदेशी दौरों पर टीम के खिलाड़ी कई ...और पढ़ें

    Hero Image

    रवींद्र जडेजा की पत्नी ने किया हैरान करने वाला खुलासा

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेटर रवींद्र जडेजा की पत्नी रिबावा ने टीम इंडिया को लेकर हैरान करने वाली बात कही है। उनका कहना है कि भारत के क्रिकेटर विदेशी दौरों पर कई तरह की लतों से घिर जाते हैं जो खराब होती हैं। हालांकि, रिवाबा ने कहा कि उनके पति इससे अलग रहते हैं और उन्होंने किसी गलत चीज का सेवन नहीं किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एक इवेंट में बोलते हुए रिवाबा ने टीम इंडिया के अंदर की बातें बताईं। उन्होंने कहा कि क्रिकेटरों के बारे में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हर किसी को पता नहीं होतीं। उन्होंने कहा कि लोगों की नजरों से दूर वह वो हर चीज कर सकते हैं जो करना चाहते हैं। उन्होंने अपनी बात को दोहराते हुए कहा कि आसपास का माहौल खराब होने के बाद भी उनके पति कभी किसी भी तरह की बुरी लत में नहीं पड़े।

    रिवाबा ने खोली हकीकत

    रिवाबा ने एक इवेंट में कहा, "मेरे पति, क्रिकेटर रवींद्र जडेजा क्रिकेट खेलने के लिए कई देशों के दौरे पर जाते हैं जैसे लंदन, दुबई और ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद भी आज तक उन्होंने कभी भी किसी लत को नहीं पकड़ा क्योंकि वह अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं। बाकी की पूरी टीम कई तरह की लतों से ग्रसित रहती है, लेकिन उनपर किसी तरह की पाबंदी नहीं है।"

    साल 2016 में केएल राहुल की वेस्टइंडीज दौरे की एक फोटो वायरल हुई थी जिसमें वह बीयर की बोतल पकड़े थे। ये फोटो सोशल मीडिया पर तुरंत वायरल हो गई थी। इसके बाद बीसीसीआई ने अपने खिलाड़ियों को सख्त निर्देश दिए थे कि वह सोशल मीडिया पर कुछ भी सोच-समझकर पोस्ट किया करें क्योंकि वह कई बच्चों के लिए रोल मॉडल हैं। राहुल ने फिर इस फोटो को हटा दिया था।

    साई और मंत्रालय ने दिया था आदेश

    साल 2024 में केंद्रीय स्वास्थ विभाग ने भारतीय खेल प्राधिकरण और बीसीसीआई से संपर्क किया था और कहा था कि वह खिलाड़ियों को तंबाकू और शराब संबंधी कंपनियों के विज्ञापन करने से रोंकें। इसके बाद बीसीसीआई ने अपने खिलाड़ियों को निर्देष जारी कर दिए थे।

    यह भी पढ़ें- ICC Rankings Update: नंबर-1 के लिए 'RO-KO' के बीच जंग...आईसीसी रैंकिंग्स के टॉप-10 में हुआ तगड़ा फेरबदल

    यह भी पढ़ें- IND vs SA: भारतीय टीम ने इन 3 गलतियों के कारण गंवा दिया हाई स्‍कोरिंग मैच, वनडे में केवल दूसरी बार झेला इतना बड़ा गम