रवींद्र जडेजा की पत्नी ने बयान से मचा दिया हड़कंप, टीम इंडिया के खिलाड़ियों को बनाया निशाना, अपने पति को दी क्लीन चिट

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेटर रवींद्र जडेजा की पत्नी रिबावा ने टीम इंडिया को लेकर हैरान करने वाली बात कही है। उनका कहना है कि भारत के क्रिकेटर विदेशी दौरों पर कई तरह की लतों से घिर जाते हैं जो खराब होती हैं। हालांकि, रिवाबा ने कहा कि उनके पति इससे अलग रहते हैं और उन्होंने किसी गलत चीज का सेवन नहीं किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एक इवेंट में बोलते हुए रिवाबा ने टीम इंडिया के अंदर की बातें बताईं। उन्होंने कहा कि क्रिकेटरों के बारे में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हर किसी को पता नहीं होतीं। उन्होंने कहा कि लोगों की नजरों से दूर वह वो हर चीज कर सकते हैं जो करना चाहते हैं। उन्होंने अपनी बात को दोहराते हुए कहा कि आसपास का माहौल खराब होने के बाद भी उनके पति कभी किसी भी तरह की बुरी लत में नहीं पड़े।

रिवाबा ने खोली हकीकत रिवाबा ने एक इवेंट में कहा, "मेरे पति, क्रिकेटर रवींद्र जडेजा क्रिकेट खेलने के लिए कई देशों के दौरे पर जाते हैं जैसे लंदन, दुबई और ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद भी आज तक उन्होंने कभी भी किसी लत को नहीं पकड़ा क्योंकि वह अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं। बाकी की पूरी टीम कई तरह की लतों से ग्रसित रहती है, लेकिन उनपर किसी तरह की पाबंदी नहीं है।"

साल 2016 में केएल राहुल की वेस्टइंडीज दौरे की एक फोटो वायरल हुई थी जिसमें वह बीयर की बोतल पकड़े थे। ये फोटो सोशल मीडिया पर तुरंत वायरल हो गई थी। इसके बाद बीसीसीआई ने अपने खिलाड़ियों को सख्त निर्देश दिए थे कि वह सोशल मीडिया पर कुछ भी सोच-समझकर पोस्ट किया करें क्योंकि वह कई बच्चों के लिए रोल मॉडल हैं। राहुल ने फिर इस फोटो को हटा दिया था।