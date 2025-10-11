IND vs WI: रवींद्र जडेजा ने गिल-कुलदीप को लेकर क्या कहा? चारो तरफ मच गया है शोर!

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। भारतीय ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा ने कहा कि टीम के कप्तान के रूप में शुभमन गिल का शानदार प्रदर्शन टीम के लिए बड़ी मदद साबित हो रहा है। जब कप्तान खुद अच्छा प्रदर्शन करता है, तो पूरी टीम का मनोबल बढ़ता है और युवा खिलाड़ियों में जिम्मेदारी लेने की भावना विकसित होती है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उन्होंने कहा अभी की जो युवा पीढ़ी है, जैसे यशस्वी जायसवाल वे खुद अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। पिछले दो साल में जायसवाल ने जिस तरह रन बनाए हैं, वह दिखाता है कि नई पीढ़ी किसी पर निर्भर नहीं है, बल्कि खुद आगे बढ़कर टीम को योगदान दे रही है। यह भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा संकेत है।

पिच को लेकर कही यह बात पिच को लेकर उन्होंने कहा कि विकेट थोड़ा धीमा है और गेंद को उछाल दिलाने के लिए गेंदबाजों को कंधे से अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ रही है। धीमी गेंद डालने पर बाउंस नहीं मिल रहा, जिससे बल्लेबाजों के लिए रन बनाना आसान हो जाता है। इसलिए गेंदबाजों को विविधता लानी होगी।

टीम में सकारात्मक माहौल उन्होंने कहा कि टीम के भीतर सकारात्मक माहौल बना हुआ है और खिलाड़ी एक-दूसरे से सलाह लेते हैं। कुलदीप मुझसे गेंदबाजी के बारे में पूछता है, जायसवाल बैटिंग पर सलाह मांगता है। हम सभी एक-दूसरे की मदद करते हैं। यही टीम की ताकत है। गिल बहुत समझदारी से खेलते हैं। उन्हें पता होता है कि किस गेंदबाज पर अटैक करना है और किसे सम्मान देना है।