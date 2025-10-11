Language
    IND vs WI: शुभमन गिल हैं गुनाहगार या नहीं? यशस्वी जायसवाल के बयान ने मचा दी और हलचल

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 05:44 PM (IST)

    यशस्वी जायसवाल के रन आउट होने पर बहस छिड़ी हुई है। सोशल मीडिया पर फैंस कप्तान शुभमन गिल को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इसी बीच दिन का खेल खत्म होने के बाद यशस्वी जायसवाल ने अपने रन आउट के बारे में बात की। 

    रन आउट होने के बाद यशस्वी जायसवाल।

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। यशस्वी जायसवाल वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में दोहरा शतक लगाने से चूक गए। वह रन आउट होकर पवेलियन लौटे। जायसवाल 175 रन बनाकर आउट हुए। जायसवाल के रन आउट होने पर सब गिल को विलेन बनाने में जुट गए। सोशल मीडिया पर इसे लेकर बहस छिड़ गई।

    दूसरे दिन का खेल खत्म होने पर यशस्वी जायसवाल ने अपने रन आउट पर बयान दिया। जायसवाल ने कहा कि यह खेल का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि उनका ध्यान क्या हासिल कर सकता हूं, इस पर रहता है। जायसवाल ने कहा कि वह जितना ज्यादा हो सके उतनी देर बल्लेबाजी कर सकें।

    'ज्यादा देर तक बल्लेबाजी करना लक्ष्य'

    मैच के बाद जायसवाल ने कहा, मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि जितना हो सके उतना देर तक खेलूं। अगर मैं मैदान पर हूं, तो मुझे खेल को आगे बढ़ाना चाहिए और जितना हो सके उतना देर तक खेलना चाहिए।

    'यह मैच का हिस्सा'

    यशस्वी ने आगे कहा, यह खेल का हिस्सा है, इसलिए यह ठीक है। हमेशा एक विचार रहता है कि मैं क्या हासिल कर सकता हूं और मेरा और मेरी टीम का लक्ष्य क्या हो सकता है, मैं बस कोशिश करता हूं कि खेल में बना रहूं और सुनिश्चित करूं कि अगर मैं अंदर हूं, तो इसे लंबा खींचूं।

    'मेरे लिए रन बनाना आसान'

    जायसवाल ने कहा, मैं अंदर आने की कोशिश कर रहा था, इसलिए थोड़ी हलचल थी, लेकिन जब मैं क्रीज पर था, तो मैं सोच रहा था कि शायद मैं एक घंटे तक बल्लेबाजी कर लूं और फिर मेरे लिए रन बनाना आसान हो जाएगा। विकेट अभी भी काफी अच्छा है, हम बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, हम देखेंगे कि हम जितनी जल्दी हो सके उन तक पहुंचें और उन्हें फिर से आउट करें।

    बना अनचाहा रिकॉर्ड

    बता दें कि यशस्वी जायसवाल भारत के लिए सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर पर रन-आउट होने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए। इस अनचाही लिस्ट में संजय मांजरेकर शीर्ष पर हैं, जो साल 1989 में पाकिस्तान के खिलाफ लाहौर के मैदान पर 218 के स्कोर पर रन आउट हुए थे। वहीं, द ओवल में साल 2002 में इंग्लैंड के खिलाफ 217 के स्कोर पर रन आउट होने वाले राहुल द्रविड़ इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं। राहुल ही इस लिस्ट में तीसरे पायदान पर भी हैं, जो साल 2001 में कोलकाता टेस्ट के दौरान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 180 रन पर आउट हो चुके हैं।

