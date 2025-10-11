'जो रन आउट होता है न गलती...', गिल की चूक से रन आउट हुए यशस्वी जायसवाल? पूर्व क्रिकेटरों ने कर दी तस्वीर साफ

कुंबले ने जायसवाल को बताया जिम्मेदार

कुंबले ने कहा, मैंने यह नहीं सोचा था कि वह ऐसे आउट होंगे। मुझे नहीं लगता था कि जायसवाल ऐसी गलती करेंगे। उन्होंने एक बेहतरीन शॉट खेला और उन्हें लगा कि गेंद फील्डर को मिस कर जाएगी और वो रन लेने के लिए भाग निकले। जायसवाल ने रन लेने कि लिए कॉल किया होगा, लेकिन उनका कॉल गिल के पास नहीं पहुंची होगी, मेरे हिसाब से यहां जायसवाल से गलती हुई।

पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने कहा कि जो रन आउट होता न गलती उसी की होती है अंत में भुगतना उसे ही पड़ता है। यह टेस्ट क्रिकेट में दो बार हो चुका है और यह अच्छी बात नहीं है कि एक रन लेने के चक्कर में आप अपनी विकेट गंवा दें।

बना दिया अनोखा रिकॉर्ड

बता दें कि यशस्वी जायसवाल भारत के लिए सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर पर रन-आउट होने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए। इस अनचाही लिस्ट में संजय मांजरेकर शीर्ष पर हैं, जो साल 1989 में पाकिस्तान के खिलाफ लाहौर के मैदान पर 218 के स्कोर पर रन आउट हुए थे। वहीं, द ओवल में साल 2002 में इंग्लैंड के खिलाफ 217 के स्कोर पर रन आउट होने वाले राहुल द्रविड़ इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं। राहुल ही इस लिस्ट में तीसरे पायदान पर भी हैं, जो साल 2001 में कोलकाता टेस्ट के दौरान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 180 रन पर आउट हो चुके हैं।