Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    IND vs WI: यशस्वी-गिल के शतक और जाडेजा के तिहरे झटकों से दूसरा दिन भी भारत के नाम, वेस्टइंडीज की हालत खराब

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 06:29 PM (IST)

    दिल्ली टेस्ट में दूसरे दिन भारत ने मुकाबले पर अपनी पकड़ को और मजबूत कर ली है। 518 के विशालकाय स्कोर पर पारी घोषित करने के बाद रवींद्र जाडेजा के तिहरे झटकों की बदौलत भारत ने दिन के खेल की समाप्ति तक वेस्टइंडीज के 4 विकेट गिरा दिए हैं। इस दौरान वेस्टइंडीज ने 140 रन बना लिए हैं। 

    prefferd source google
    Hero Image

    जडेजा के तीन विकेट से वेस्टइंडीज की हालत खराब। फोटो- ESPN

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत ने दूसरे दिन के खेल की शुरुआत की तो सभी की नजरें यशस्वी जायसवाल के दोहरा शतक पर थीं। हालांकि, 175 के निजी स्कोर पर जायसवाल रन आउट हो गए। इसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी को ऊपर प्रमोट किया गया। उन्होंने भी आक्रामक शुरुआत की। हालांकि लंच से पहले वह आउट हो गए, लेकिन भारत ने पहले सत्र में स्कोरबोर्ड पर 109 रन और जोड़ लिए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शुभमन गिल अभी भी डटे हुए थे और उन्होंने दूसरे सत्र में शतक जड़ते हुए बतौर टेस्ट कप्तान सर्वाधिक टेस्ट शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की सूची में विराट कोहली की बराबरी कर ली। बतौर टेस्ट कप्तान गिल के नाम अब कुल पांच शतक हैं।

    ध्रुव जुरेल और नितीश ने खेली कैमियों पारी

    शतक जड़ने के बाद गिल ने तेजी से रन बटोरने शुरू कर दिए। दूसरे छोर पर ध्रुव जुरेल (44) भी अर्धशतक की ओर बढ़ रहे थे। जुरेल बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में बोल्ड हो गए और भारत ने 518 के स्कोर पर अपनी पारी घोषित कर दी। दूसरा सत्र समाप्त होने में अब भी समय बाकी था, इसलिए वेस्टइंडीज को बल्लेबाजी के लिए आना पड़ा।

    वेस्टइंडीज की सलामी जोड़ी ने एक सधी हुई शुरुआत की। जॉन कैंपबेल और तेजनारायण चंद्रपॉल की जोड़ी संभलकर बल्लेबाजी कर रहे थे। हालांकि, टी से ठीक पहले कैंपबेल ने जाडेजा की गेंद पर जोरदार प्रहार किया और शॉर्ट लेग पर गेंद साई सुदर्शन ने अद्भुत कैच लपका।

    वेस्टइंडीज ने की सधी हुई शुरुआत

    चाय ब्रेक के बाद वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों ने संभलकर बल्लेबाजी करना जारी रखा और ऐलेक ऐथनेज और चंद्रपॉल के बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। दोनों ही बल्लेबाज स्पिन का बहुत चतुराई से सामना कर रहे थे। हालांकि, चंद्रपॉल को लेग बिफोर की अपील पर अंपायर ने आउट करार दिया। अंतिम समय पर रिव्यू लेने से वह बच गए।

    जाडेजा की गेंद पर उन्होंने आगे निकलर छक्का भी जड़ा, लेकिन स्वीप खेलने न खेलने की दुविधा की चलते चंद्रपॉल गेंद को सीधा स्लिप में खड़े केएल राहुल की ओर खेल दिया। इसके बाद वेस्टइंडीज पर दबाव बनना शुरू हो गया। ऐथनेज भी कुलदीप यादव की गेंद पर प्रहार करने के प्रयास में जाडेजा के हाथों में लपके गए।

    कप्तान रोस्टेन चेज को भी कॉट एंड बोल्ड करते हुए उन्हें जडेजा ने अपना तीसरा शिकार बना लिया। हालांकि, इसके बाद शाई होप और विकेटकीपर टेविन इमलाक ने संभलकर बल्लेबाजी की और दिन का खेल समाप्त होने पर दोनों नाबाद ही पवेलियन लौटे हैं।

    यह भी पढ़ें- IND vs WI: शुभमन गिल हैं गुनाहगार या नहीं? यशस्वी जायसवाल के बयान ने मचा दी और हलचल

    यह भी पढ़ें- IND vs WI: साई सुदर्शन ने जान पर खेलकर लपका कैच, टीम के साथी भी हो गए हैरान, अब मैदान पर आना हुआ मुश्किल