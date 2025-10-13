Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    विराट कोहली और रोहित शर्मा कैसे खेल सकते हैं वनडे वर्ल्ड कप-2027? रवि शास्त्री ने बताया समस्या का समाधान

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 07:19 PM (IST)

    विराट कोहली और रोहित शर्मा अब सिर्फ वनडे क्रिकेट खेलते हैं और इस फॉर्मेट में भी उनका करियर असमंजस के दौर से गुजर रहा है। रोहित को वनडे कप्तानी से हटा दिया गया है जिससे साफ संकेत मिल रहा है कि टीम मैनेजमेंट दोनों को 2027 में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप में नहीं देख रहा है। 

    prefferd source google
    Hero Image

    रोहित शर्मा और विराट कोहली आखिरी बार चैंपियंस ट्रॉफी में साथ दिखाई दिए थे

    पीटीआई, सिडनी: भारत के पूर्व मुख्य कोच रवि शास्त्री का मानना है कि स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और पूर्व कप्तान रोहित शर्मा की 2027 वनडे व‌र्ल्ड कप में खेलने की उम्मीदें फॉर्म, फिटनेस और जज्बा पर निर्भर करती हैं। ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध आगामी सीरीज इन पहलुओं की एक अहम परीक्षा होगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भारत के 2017 से 2021 तक कोच रहे 63 साल के शास्त्री ने कहा कि इन दोनों दिग्गजों को अपनी जगह पक्की करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध मजबूत प्रदर्शन करना होगा। रोहित और कोहली को ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया है। यह सीरीज 19 अक्टूबर से पर्थ में शुरू होगी।

    सीरीज के अंत में हो जाएगा खुलासा

    क्रिकेट डॉट कॉम डॉट एयू के मुताबिक, शास्त्री ने काया स्पो‌र्ट्स के समर ऑफ क्रिकेट लांच इवेंट में कहा कि वे इस टीम संयोजन का हिस्सा हैं। यह उनकी फिटनेस, जज्बे और जाहिर है फॉर्म पर निर्भर करता है। मुझे लगता है कि उनके प्रदर्शन के आकलन के लिए यह सीरीज बहुत महत्वपूर्ण है। इस सीरीज के आखिर में उन्हें खुद भी पता चल जाएगा कि वे कैसा महसूस कर रहे हैं और फिर फैसला उनका होगा।

    रोहित और कोहली अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अब सिर्फ वनडे प्रारूप में खेलते है। यह देखना बाकी है कि क्या वे भारत की दीर्घकालिक योजनाओं में फिट बैठते हैं, क्योंकि अगला वनडे विश्व कप अभी दो साल दूर है। उस समय रोहित की उम्र 40 और कोहली की 38 साल हो जाएगी। हाल ही में रोहित की जगह शुभमन गिल को भारत के वनडे टीम का कप्तान बनाया गया है। रोहित और कोहली फरवरी में चैंपियंस ट्रॉफी में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। भारत इसका विजेता बना था। रोहित इसके फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए थे, जबकि कोहली पूरे टूर्नामेंट में भारत को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाते हुए शीर्ष पांच बल्लेबाजों में शामिल थे।

    स्टीव स्मिथ पर भी यही बात लागू

    शास्त्री ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के नजरिए से देखें तो यही बात स्टीव स्मिथ पर भी लागू होती है, जिन्होंने मार्च में वनडे क्रिकेट से संन्यास लिया। उस उम्र में आपको खेल का आनंद लेना होता है, और साथ ही अब भी आपके अंदर जज्बा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि लेकिन जब बात बड़े मैचों की आती है, तो अनुभव का कोई विकल्प नहीं होता। हमने इसे चैंपियंस ट्रॉफी में देखा है। बड़े मैच आते हैं, तो बड़े खिलाड़ी ही आगे आते हैं।

    यह भी पढ़ें- 'एक 25 साल के लड़के को टेस्ट टीम की कप्तानी...', हेड कोच गौतम गंभीर ने शुभमन गिल को लेकर कही बड़ी बात

    यह भी पढ़ें- IND vs WI: दिल्ली में शतक ठोक शुभमन गिल ने की विराट कोहली की बराबरी, 'पंजे' से दिया जवाब