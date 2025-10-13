विराट कोहली और रोहित शर्मा कैसे खेल सकते हैं वनडे वर्ल्ड कप-2027? रवि शास्त्री ने बताया समस्या का समाधान

पीटीआई, सिडनी: भारत के पूर्व मुख्य कोच रवि शास्त्री का मानना है कि स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और पूर्व कप्तान रोहित शर्मा की 2027 वनडे व‌र्ल्ड कप में खेलने की उम्मीदें फॉर्म, फिटनेस और जज्बा पर निर्भर करती हैं। ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध आगामी सीरीज इन पहलुओं की एक अहम परीक्षा होगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

भारत के 2017 से 2021 तक कोच रहे 63 साल के शास्त्री ने कहा कि इन दोनों दिग्गजों को अपनी जगह पक्की करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध मजबूत प्रदर्शन करना होगा। रोहित और कोहली को ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया है। यह सीरीज 19 अक्टूबर से पर्थ में शुरू होगी।

सीरीज के अंत में हो जाएगा खुलासा क्रिकेट डॉट कॉम डॉट एयू के मुताबिक, शास्त्री ने काया स्पो‌र्ट्स के समर ऑफ क्रिकेट लांच इवेंट में कहा कि वे इस टीम संयोजन का हिस्सा हैं। यह उनकी फिटनेस, जज्बे और जाहिर है फॉर्म पर निर्भर करता है। मुझे लगता है कि उनके प्रदर्शन के आकलन के लिए यह सीरीज बहुत महत्वपूर्ण है। इस सीरीज के आखिर में उन्हें खुद भी पता चल जाएगा कि वे कैसा महसूस कर रहे हैं और फिर फैसला उनका होगा।

रोहित और कोहली अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अब सिर्फ वनडे प्रारूप में खेलते है। यह देखना बाकी है कि क्या वे भारत की दीर्घकालिक योजनाओं में फिट बैठते हैं, क्योंकि अगला वनडे विश्व कप अभी दो साल दूर है। उस समय रोहित की उम्र 40 और कोहली की 38 साल हो जाएगी। हाल ही में रोहित की जगह शुभमन गिल को भारत के वनडे टीम का कप्तान बनाया गया है। रोहित और कोहली फरवरी में चैंपियंस ट्रॉफी में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। भारत इसका विजेता बना था। रोहित इसके फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए थे, जबकि कोहली पूरे टूर्नामेंट में भारत को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाते हुए शीर्ष पांच बल्लेबाजों में शामिल थे।