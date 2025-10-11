IND vs WI: दिल्ली में शतक ठोक शुभमन गिल ने की विराट कोहली की बराबरी, 'पंजे' से दिया जवाब
टीम इंडिया के टेस्ट कप्तान शुभमन गिल इस समय शानदार फॉर्म में हैं। उनका बल्ला जमकर चल रहा है। वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच की दूसरी पारी में उन्होंने शतक जमाया है और विराट कोहली के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल ने अरुण जेटली स्टेडियम में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में शतक जमाया है। गिल ने शानदार पारी खेली और बिना किसी परेशानी के रन बनाते हुए टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचा दिया। गिल ने इसी के साथ विराट कोहली की बराबरी उन्हीं के घर में कर ली है। कोहली दिल्ली के ही रहने वाले हैं।
बतौर कप्तान ये गिल की ये दूसरी टेस्ट सीरीज है। इंग्लैंड दौरे पर उन्होंने कप्तानी का भार संभाला था। अपनी पहली सीरीज में ही गिल ने बल्ले से धमाल मचाया था।
विराट कोहली के बराबर पहुंचे
बतौर कप्तान गिल का ये पांचवां टेस्ट शतक है और इसी के साथ उन्होंने कोहली की बराबरी कर ली है। गिल से पहले कोहली इकलौते भारतीय कप्तान थे जिन्होंने एक कैलेंडर ईयर में पांच शतक जमाए थे। कोहली ने ये काम एक बार नहीं बल्कि दो बार किया है। 2017 और 2018 में कोहली ने पांच-पांच शतक जमाए। गिल ने 2025 में ये काम किया है। गिल ने कप्तान के तौर पर अपनी पहली सीरीज में ही चार शतक ठोक दिए थे। इसमें से एक दोहरा शतक था।
अहमदाबाद टेस्ट मैच में उन्होंने अर्धशतक जमाया था, लेकिन शतक पूरा नहीं कर सके थे। गिल को अभी साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी घर में सीरीज खेलनी है और ऐसे में उनसे ज्यादा शतकों की उम्मीद की जा सकती है। गिल ने इस पारी में नाबाद 129 रन बनाए। अपनी पारी में उन्होंने 196 गेंदों का सामना कर 16 चौके और दो छक्के मारे।
भारत ने बनाया विशाल स्कोर
टीम इंडिया ने इस मैच की पहली पारी पांच विकेट के नुकसान पर 518 रनों पर घोषित कर दी। रोस्टन चेज ने जैसे ही ध्रुव जुरैल को बोल्ड किया वैसे ही गिल ने पारी घोषित करने का एलान कर दिया। भारत के लिए यशस्वी जायसवाल ने भी शानदार पारी खेली और 175 रन बनाए। वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी को देखते हुए ये स्कोर उसके लिए काफी बड़ा है। भारत के पास एक बार फिर पारी से जीत हासिल करने का मौका है।
