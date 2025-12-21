Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मैदान पर लौटने के लिए बेसब्र है भारत की ये खिलाड़ी, कहा- 'मैं अच्छी तरह से...'

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 07:27 PM (IST)

    भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी प्रतिका रावल विश्व कप में चोटिल हो गई थीं। इसी कारण वह खिताबी मुकाबले में नहीं खेल पाई थीं। प्रतिका ने कहा है कि व ...और पढ़ें

    Hero Image

    आईएएनएस, नई दिल्ली: भारतीय महिला क्रिकेटर प्रतिका रावल ने अपनी चोट को लेकर अपडेट साझा करते हुए कहा कि वह अच्छी तरह से रिकवर कर रही हैं और अपने शुभचिंतकों से मिले संदेशों के लिए आभारी हैं। अक्टूबर में डीवाई पाटिल स्टेडियम में बांग्लादेश के विरुद्ध महिला विश्व कप के लीग चरण मैच के दौरान प्रतिका के दाहिने टखने और घुटने में चोट लग गई थी, जिसके चलते वह टूर्नामेंट के नॉक आउट मुकाबलों से बाहर हो गई थीं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्होंने एक्स पर लिखा कि पिछले कुछ दिनों में मिले ढेरों शुभकामनाओं के लिए सभी का दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूं। मैं अच्छी तरह से रिकवर कर रही हूं, शानदार मेडिकल सपोर्ट के लिए आभारी हूं और जल्द ही मैदान पर वापसी करने को लेकर उत्साहित हूं।

    दिखाया था दमदार खेल

    चोट से पहले प्रतिका भारत की प्रमुख प्रदर्शन करने वाली खिलाड़ियों में से एक थीं। उन्होंने टीम के लिए 308 रन बनाए और एक शतक व एक अर्धशतक के साथ भारत की दूसरी सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज रहीं। दो नवंबर को फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर टीम के खिताब जीतने के बाद प्रतिका अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सकीं।

    मनाया था जश्न

    व्हीलचेयर पर बैठकर टीम के साथ जश्न मनाते हुए उन्होंने कहा था कि मैं इसे शब्दों में बयां नहीं कर सकती। कोई शब्द नहीं हैं। मेरे कंधे पर यह झंडा बहुत मायने रखता है। अपनी टीम के साथ यहां होना यह अविश्वसनीय है। चोटें खेल का हिस्सा होती हैं, लेकिन मैं बहुत खुश हूं कि मैं फिर भी इस टीम का हिस्सा बन सकी। मुझे यह टीम बहुत पसंद है। हमने सच में कर दिखाया। इतने लंबे समय बाद हम पहली भारतीय टीम हैं, जिसने विश्व कप जीता है। पूरा भारत इसका हकदार है। ईमानदारी से कहूं तो खेलना जितना मुश्किल था, उससे ज्यादा मुश्किल देखना था। हर विकेट, हर बाउंड्री रौंगटे खड़े कर देने वाला था। ऊर्जा, भीड़ और भावनाएं सब कुछ अद्भुत था।"

    यह भी पढ़ें- IND W vs SL W 1st T20 Live Streaming: फ्री में कैसे देखें भारत-श्रीलंका महिला टीम का पहला टी20 मैच? स्मृति मंधाना पर रहेंगी नजरें

    यह भी पढ़ें- IND W vs SL W: श्रीलंका के विरुद्ध युवाओं को परखेगी भारतीय महिला टीम, टी-20 सीरीज में स्मृति मंधाना पर रहेंगी नजरें