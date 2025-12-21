मैदान पर लौटने के लिए बेसब्र है भारत की ये खिलाड़ी, कहा- 'मैं अच्छी तरह से...'
भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी प्रतिका रावल विश्व कप में चोटिल हो गई थीं। इसी कारण वह खिताबी मुकाबले में नहीं खेल पाई थीं। प्रतिका ने कहा है कि व ...और पढ़ें
आईएएनएस, नई दिल्ली: भारतीय महिला क्रिकेटर प्रतिका रावल ने अपनी चोट को लेकर अपडेट साझा करते हुए कहा कि वह अच्छी तरह से रिकवर कर रही हैं और अपने शुभचिंतकों से मिले संदेशों के लिए आभारी हैं। अक्टूबर में डीवाई पाटिल स्टेडियम में बांग्लादेश के विरुद्ध महिला विश्व कप के लीग चरण मैच के दौरान प्रतिका के दाहिने टखने और घुटने में चोट लग गई थी, जिसके चलते वह टूर्नामेंट के नॉक आउट मुकाबलों से बाहर हो गई थीं।
उन्होंने एक्स पर लिखा कि पिछले कुछ दिनों में मिले ढेरों शुभकामनाओं के लिए सभी का दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूं। मैं अच्छी तरह से रिकवर कर रही हूं, शानदार मेडिकल सपोर्ट के लिए आभारी हूं और जल्द ही मैदान पर वापसी करने को लेकर उत्साहित हूं।
दिखाया था दमदार खेल
चोट से पहले प्रतिका भारत की प्रमुख प्रदर्शन करने वाली खिलाड़ियों में से एक थीं। उन्होंने टीम के लिए 308 रन बनाए और एक शतक व एक अर्धशतक के साथ भारत की दूसरी सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज रहीं। दो नवंबर को फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर टीम के खिताब जीतने के बाद प्रतिका अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सकीं।
मनाया था जश्न
व्हीलचेयर पर बैठकर टीम के साथ जश्न मनाते हुए उन्होंने कहा था कि मैं इसे शब्दों में बयां नहीं कर सकती। कोई शब्द नहीं हैं। मेरे कंधे पर यह झंडा बहुत मायने रखता है। अपनी टीम के साथ यहां होना यह अविश्वसनीय है। चोटें खेल का हिस्सा होती हैं, लेकिन मैं बहुत खुश हूं कि मैं फिर भी इस टीम का हिस्सा बन सकी। मुझे यह टीम बहुत पसंद है। हमने सच में कर दिखाया। इतने लंबे समय बाद हम पहली भारतीय टीम हैं, जिसने विश्व कप जीता है। पूरा भारत इसका हकदार है। ईमानदारी से कहूं तो खेलना जितना मुश्किल था, उससे ज्यादा मुश्किल देखना था। हर विकेट, हर बाउंड्री रौंगटे खड़े कर देने वाला था। ऊर्जा, भीड़ और भावनाएं सब कुछ अद्भुत था।"
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।