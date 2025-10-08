'हारने का सवाल ही नहीं', Varun Chakravarthy ने खोला राज; बताया कैसे कोच गंभीर ने बदली टीम की सोच

मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने गौतम गंभीर को भारतीय टीम का हेड कोच बनने पर उनकी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि गंभीर टीम में स्पार्टन मानसिकता लाते हैं जिसमें हारने का कोई विकल्प नहीं है। वरुण ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय वापसी का श्रेय गंभीर और सूर्यकुमार यादव को दिया। उन्होंने एशिया कप और चैंपियंस ट्रॉफी में अपने प्रदर्शन से टीम को मजबूती दी।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Varun Chakravarthy on Gambhir: टीम इंडिया के मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर की दिल खोलकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि गंभीर ने टीम में ऐसा जज्बा भरा है, जिसमें हारने का कोई विकल्प नहीं है और हर खिलाड़ी से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की उम्मीद की जाती है। उनका मानना है कि इसी सोच से टीम को सफलता मिली है।

Varun Chakravarthy ने दिल खोलकर Gambhir की तारीफ की दरअसल, वरुण चक्रवर्ती (Varun Chakravarthy on Gambhir) ने कोच गौतम गंभीर और टी20आई कप्तान सूर्यकुमार यादव को अपनी अंतरराष्ट्रीय वापसी का श्रेय भी दिया। बता दें कि वरुण को टीम से तीन साल से बाहर रहने के बाद अक्टूबर 2024 में फिर से मौका मिला।

उन्होंने वापसी के बाद टीम के लिए अहम भूमिका निभाई और एशिया कप और चैंपियंस ट्रॉफी मे उनके प्रदर्शन ने टीम को मजबूती दी। चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने तीन मैचों में 9 विकेट लिए, जबकि एशिया कप में उन्होंने 6 मैचों में 7 विकेट हासिल किए।