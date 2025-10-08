'हारने का सवाल ही नहीं', Varun Chakravarthy ने खोला राज; बताया कैसे कोच गंभीर ने बदली टीम की सोच
मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने गौतम गंभीर को भारतीय टीम का हेड कोच बनने पर उनकी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि गंभीर टीम में स्पार्टन मानसिकता लाते हैं जिसमें हारने का कोई विकल्प नहीं है। वरुण ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय वापसी का श्रेय गंभीर और सूर्यकुमार यादव को दिया। उन्होंने एशिया कप और चैंपियंस ट्रॉफी में अपने प्रदर्शन से टीम को मजबूती दी।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Varun Chakravarthy on Gambhir: टीम इंडिया के मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर की दिल खोलकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि गंभीर ने टीम में ऐसा जज्बा भरा है, जिसमें हारने का कोई विकल्प नहीं है और हर खिलाड़ी से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की उम्मीद की जाती है। उनका मानना है कि इसी सोच से टीम को सफलता मिली है।
Varun Chakravarthy ने दिल खोलकर Gambhir की तारीफ की
दरअसल, वरुण चक्रवर्ती (Varun Chakravarthy on Gambhir) ने कोच गौतम गंभीर और टी20आई कप्तान सूर्यकुमार यादव को अपनी अंतरराष्ट्रीय वापसी का श्रेय भी दिया। बता दें कि वरुण को टीम से तीन साल से बाहर रहने के बाद अक्टूबर 2024 में फिर से मौका मिला।
उन्होंने वापसी के बाद टीम के लिए अहम भूमिका निभाई और एशिया कप और चैंपियंस ट्रॉफी मे उनके प्रदर्शन ने टीम को मजबूती दी। चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने तीन मैचों में 9 विकेट लिए, जबकि एशिया कप में उन्होंने 6 मैचों में 7 विकेट हासिल किए।
हाल ही में CEAT क्रिकेट रेटिंग अवॉर्ड्स में वरुण ने कोच गौतम गंभीर की जमकर तारीफ करते हुए कहा,
"एक बात मैं जरूर कह सकता हूं कि गंभीर टीम में एक ‘स्पार्टन मानसिकता’ लाते हैं, जिसमें हारने का कोई विकल्प नहीं है। आपको बस अपना सर्वश्रेष्ठ देना होता है और मैदान पर पूरी कोशिश करनी होती है। बाद में जो भी होगा, वह होगा।"
उन्होंने आगे कहा,
"जब गंभीर होते हैं, तो मैदान में औसत प्रदर्शन की कोई गुंजाइश नहीं रहती। वहां आप मध्यम दर्जे का प्रदर्शन नहीं कर सकते।"
इसके अलावा उन्होंने (Varun Chakravarthy) ये भी बताया कि भारत के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव और गौतम गंभीर ने उन्हें वापसी पर एक स्पष्ट भूमिका दी, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा और उन्हें प्रभावी प्रदर्शन करने में मदद मिली।
#WATCH | Mumbai | At the CEAT Cricket Awards, Indian cricketer Varun Chakaravarthy said, "When I made my comeback, Suryakumar and Gautam Gambhir spoke to me and told me that we are looking at you as one of the wicket takers for the Indian team. They have backed me throughout. I… pic.twitter.com/wX6E4PshMa— ANI (@ANI) October 8, 2025
