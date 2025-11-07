'सिर्फ बहाना है', मोहम्मद शमी को नजरअंदाज करने पर अजीत अगरकर और बीसीसीआई को लगी फटकार

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली जाने वाले दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए जब टीम इंडिया का एलान हुआ तो उसमें एक नाम नहीं था। ये नाम है मोहम्मद शमी का। शमी लंबे समय से टीम से बाहर हैं। आखिरी बार वह चैंपियंस ट्रॉफी में नजर आए थे। भारत के लिए टेस्ट तो उन्होंने लंबे समय से नहीं खेला है। उनको नजरअंदाज करने पर अब चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर और बीसीसीआई को तगड़ी फटकार लगी है।

शमी ने हाल ही में रणजी ट्रॉफी में भी दमदार खेल दिखाया है। उन्होंने शुरुआती दो मैचों में कुल 15 विकेट अपने नाम किए हैं। इसके बाद भी उन्हें साउथ अफ्रीका सीरीज के लिए नहीं चुना गया जिसके चलते उनके कोच मोहम्मद बद्राउद्दीन काफी निराश हैं। उन्होंने चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर और बीसीसीआई को जमकर सुनाई है।

शमी को कर रहे हैं नजरअंदाज मोहम्मद बद्राउद्दीन ने इंडिया टुडे से बात करते हुए कहा कि शमी फिट भी हैं और अच्छा खेल भी दिखा रहे हैं लेकिन फिर भी सेलेक्टर उन्हें नजरअंदाज कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "वो लोग उन्हें नजरअंदाज कर रहे हैं ये साफ है। इसके अलावा कोई और कारण नहीं है जो मुझे समझ में आता हो। वह फिट हैं। जब खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट खेल रहा हो और दो मैचों में 15 विकेट ले रहा हो तो वह कहीं से भी अनफिट नहीं लगता है। सेलेक्टर्स सिर्फ उसे नजरअंदाज कर रहे हैं और कुछ नहीं है। वह ऐसा क्यों कर रहे हैं सिर्फ वही बता सकते हैं।"

पहले से ही बना लिया था मन शमी के कोच ने कहा कि भारतीय तेज गेंदबाज को साउथ अफ्रीका सीरीज के लिए न चुनने का फैसला सेलेक्टर्स न पहले ही कर लिया था। शमी को इंडिया-ए में भी नहीं चुना गया था और फिर बाद में वह सीनियर टीम में भी नहीं चुने गए। उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि उन्होंने पहले से ही शमी को न चुनने का फैसला कर लिया था और मेरी नजर में ये पूरी तरह से गलत है। जब आप एक टेस्ट टीम चुनते हैं तो ये रणजी ट्रॉफी के प्रदर्शन के आधार पर होनी चाहिए। अगर आप टेस्ट टीम टी20 के आधार पर चुनते हैं तो ये सही नहीं है। यहां ऐसा लगता है कि उन्होंने पहले से ही फैसला कर लिया था।"