'अब क्या जरूरत है', सूर्यकुमार को 'सुअर' कहने वाले पूर्व पाकिस्तानी खिलाड़ी ने भारत के खिलाफ फिर उगला जहर

पाकिस्तान के पूर्व बल्लेबाज ने एशिया कप 2025 में भारत द्वारा ट्रॉफी न लेने पर गुस्सा जताया है। उन्होंने कहा कि पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने ट्रॉफी वापस ले जाकर सही किया। उन्होंने टीम इंडिया पर फिल्मी दुनिया में जीने का आरोप लगाया और कहा कि उन्हें एसीसी चीफ के हाथों से ट्रॉफी लेनी चाहिए थी। उन्होंने पहले भी भारत के खिलाड़ियों पर टिप्पणी की थी।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान के पूर्व बल्लेबाज और कप्तान मोहम्मद युसूफ उस समय लोगों के निशाने पर आ गए थे जब उन्होंने एक टीवी चैनल पर सूर्यकुमार यादव को सुअर कह दिया था। एक बार फिर उन्होंने भारत के खिलाफ जहर उगला है और एशिया कप-2025 फाइनल में ट्रॉफी लेकर जाने वाले मोहसिन नकवी की तारीफ की है।

टीम इंडिया ने पहलगाम हमले को देखते हुए फैसला किया था कि वह पाकिस्तानी टीम से हाथ नहीं मिलाएगी और न ही किसी पाकिस्तानी से ट्रॉफी लेगी। नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के चेयरमैन होने के साथ-साथ एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष भी हैं इसलिए वह फाइनल में ट्रॉफी देने वाले थे और भारत ने इससे मना कर दिया था। इस बात पर गुस्सा होकर नकवी ट्रॉफी लेकर भाग गए थे।

युसूफ ने कही ये बात युसूफ ने समा टीवी पर बात करते हुए कहा कि नकवी ने जो किया वो सही किया। उन्होंने कहा, "जो चेयरमैन सर ने किया वो एकदम सही था। उन्होंने सही स्टांस लिया। भारत को उस समय ट्रॉफी लेनी चाहिए थी। वह एसीसी और आईसीसी के नियमों के तहत बतौर एसीसी चीफ ट्रॉफी देने खड़े थे। ट्रॉफी उन्हीं के हाथ से दी जानी चाहिए थी।"

भारतीय खिलाड़ी फिल्मी दुनिया में युसूफ यहीं नहीं रुके। उन्होंने यहां तक कह दिया कि टीम इंडिया फिल्मी दुनिया में जी रही है। युसूफ ने कहा, "आपने उस समय ट्रॉफी नहीं ली तो अब क्या जल्दी है? आपको ऑफिस से ट्रॉफी लेनी चाहिए थी। मैदान पर आप फिल्में बनाने में व्यस्त थे। मैंने उस दिन भी कहा था कि टीम इंडिया फिल्मी दुनिया से बाहर नहीं आ रही है। ये खेल है, ये क्रिकेट है। फिल्मों में रीटेक होते हैं, लेकिन फिल्मों में हीरो बनना अलग बात है। आप एक खेल खेल रहे हो।"