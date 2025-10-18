'रो-को आ गए', विराट-रोहित के डर से कांप रहा है ऑस्ट्रेलिया, कंगारू टीम के कप्तान कर रहे हैं 'शांति' की दुआ
भारतीय क्रिकेट टीम के दो दिग्गज रोहित शर्मा और विराट कोहली वनडे सीरीज में उतरने को तैयार हैं। इन दोनों का डर ऑस्ट्रेलियाई टीम में सीरीज से पहले ही घुस गया है।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। चैंपियंस ट्रॉफी-2025 के बाद विराट कोहली और रोहित शर्मा पहली बार टीम इंडिया की जर्सी पहनने तैयार हैं। नए कप्तान शुभमन गिल के नेतृत्व में टीम इंडिया रविवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे मैच में पर्थ में उतरेगी। इससे पहले मेजबान टीम के कप्तान मिचेल मार्श ने शांति की दुआ है।
रोहित और कोहली दिग्गज बल्लेबाज हैं और मार्श जानते हैं कि अगर उनका बल्ला चल गया तो ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजी की शामत तय है। मार्श इन दोनों की वापसी से कांप रहे हैं। सिर्फ मार्श ही नहीं बल्कि पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम इन दोनों बल्लेबाजों के कारण डर में है।
दोनों है दिग्गज
मार्श इस टीम में ऑस्ट्रेलियाई टीम की कप्तानी करेंगे क्योंकि पैट कमिंस चोटिल हैं। मार्श ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "मुझे इन दोनों के खिलाफ खेलने का मौका मिला है। दोनों खेल के लीजेंड्स हैं। विराट खासकर सफेद गेंद में चेज मास्टर हैं। इसी कारण आप देख सकते हैं टिकट सेल्स कितनी ज्यादा हुई है। अगर ये ऑस्ट्रेलिया में उनका आखिरी सीरीज है तो मुझे लगता है कि वह इसको इन्जॉय करेंगे। मुझे लगता है कि लोग उन्हें देखेंगे, दोनों से ज्यादा क्रिकेट नहीं बची है, लेकिन दोनों को ऑस्ट्रेलिया में खेलते देखना शानदार होगा।"
जमकर बिके टिकट
क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के मुताबिक, तीन मैचों की वनडे सीरीज के अभी तक 1,75,000 टिकट बिक चुके हैं। इसका कारण रोहित और विराट कोहली का वनडे सीरीज खेलना है। दोनों ने ओप्टस स्टेडियम में जमकर अभ्यास किया और दोनों को देखने भी काफी भीड़ आई थी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।