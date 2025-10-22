'मैं Sachin Tendulkar से 5000 रन आगे होता...', ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज का हैरान कर देने वाला बयान

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Michael Hussey Sachin Tendulkar: ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बैटर माइकल हसी ने मजाकिया अंदाज में कहा कि अगर वह यंग एज से ही नेशनल टीम के लिए खेलते तो वह सचिन तेंदुलकर से 5000 रन ज्यादा बना लेते। हसी ने इंटरनेशनल करियर की शुरुआत 28 साल की उम्र में की थी और उन्होंने अपने करियर में 12.398 रन बनाए। इस दौरान उनका औसत 49 का रहा।

हसन, जिन्होंने आईपीएल में सीएसके के लिए खेला, 2007 वनडे विश्व कप और चैंपियंस ट्रॉफी 2006 और 2009 की टीम का हिस्सा भी रहे। हाल ही की एक बातचीत में माइकल हसी ने इस बात पर विचार किया कि अगर उन्होंने जल्दी ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए खेलना शुरू किया होता तो उनका करियर कैसा होता।

उनके इस बयान ने क्रिकेट जगत और फैंस के बीच चर्चा छेड़ दी है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज माइकल हसी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में मजाकिया अंदाज में कहा कि अगर उन्हें ऑस्ट्रेलियाई टीम में खेलने का मौका जल्दी मिलता, तो शायद वो सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) से 5000 रन आगे होते।

हसी ने 'द ग्रैड क्रिकेटर' यूट्यूब चैनल पर कहा कि मैंने इस बारे में बहुत सोचा है। शायद मैं तेंदुलकर से 5000 रन आगे होता। सबसे ज्यादा रन, सबसे ज्यादा शतक, सबसे ज्यादा जीत, सबसे ज्यादा एशेज जीत, और शायद सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप भी, लेकिन फिर सुबह उठता हूं और पता चलता है कि ये सब तो बस सपना था।

हसी ने यह भी कहा कि भले ही उन्हें देर से मौका मिला, लेकिन जब मौका मिला, तब उन्हें अपने खेल की समझ बहुत अच्छी थी, जो उनके लिए फायदे की बात रही। एक अन्य बातचीत में, जो अमेरिका के डैलस में NDTV के साथ हुई, सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट के अपने अनुभव साझा करते हुए नई पीढ़ी को धैर्य रखने की सलाह दी।