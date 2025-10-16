स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। गोवा के बल्‍लेबाज अभिनव तेजराणा ने रणजी ट्रॉफी में ऐसी उपलब्धि हासिल की, जो सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली जैसे दिग्‍गज भी नहीं कर सके। तेजराणा ने चंडीगढ़ के खिलाफ 320 गेंदों में 205 रन बनाए और उन खिलाड़‍ियों की लिस्‍ट में शामिल हुए, जिन्‍होंने रणजी ट्रॉफी डेब्‍यू मैच में दोहरा शतक जमाया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बाएं हाथ के बल्‍लेबाज अभिनव तेजराणा रणजी ट्रॉफी के अपने डेब्‍यू मैच में शतक जमाने वाले गोवा के पहले खिलाड़ी बने। वैसे, रणजी ट्रॉफी इतिहास में वो 14वें खिलाड़ी हैं, जिन्‍होंने यह कारनामा किया। वह गुंडप्‍पा विश्‍वनाथ और अमोल मजूमदार जैसे दिग्‍गजों के क्‍लब का हिस्‍सा बने।

तेंदुलकर चूक गए थे सौराष्‍ट्र के जय गोहिल आखिरी बल्‍लेबाज थे, जिन्‍होंने अपने रणजी ट्रॉफी डेब्‍यू मैच में दोहरा शतक जमाया था। गोहिल ने 2022 में असम के खिलाफ 246 गेंदों में 227 रन की पारी खेली थी। याद दिला दें कि तेजराणा बुधवार को नाबाद 130 रन बनाकर पवेलियन लौटे थे। गुरुवार को उन्‍होंने 70 रन जोड़कर अपना दोहरा शतक पूरा किया।