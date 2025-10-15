14 चौके और 2 छक्के… रणजी ट्रॉफी में ईशान किशन का बल्ला बना तोप! पहले ही दिन ठोका शतक

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला झारखंड के लिए उस वक्त गलत साबित होता दिखा, जब आधी से ज्यादा टीम महज 157 रन के स्कोर पर पवेलियन लौट चुकी थी। लेकिन इसके बाद संकटमोचक बनकर उभरे कप्तान ईशान किशन (नाबाद 125) और युवा बल्लेबाज साहिल राज (नाबाद 64) ने न सिर्फ पारी को संभाला, बल्कि दिन का खेल खत्म होने तक टीम को एक मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया।

कोयंबटूर के एसएनआर कॉलेज क्रिकेट ग्राउंड पर रणजी ट्रॉफी मुकाबले के पहले दिन झारखंड ने तमिलनाडु के खिलाफ छह विकेट खोकर 307 रन बना लिए हैं। विपरीत शुरुआत और छोटी साझेदारियां झारखंड की शुरुआत बेहद खराब रही। महज छह ओवर में 11 रन के स्कोर पर सलामी बल्लेबाज शिखर मोहन (10) पवेलियन लौट गए। इसके बाद कुमार सूरज (3) भी ज्यादा देर तक क्रीज पर नहीं टिक सके और 24 के कुल स्कोर पर झारखंड को दूसरा झटका लगा।

यहां से शरनदीप सिंह (48) और विराट सिंह (28) ने तीसरे विकेट के लिए 55 रनों की साझेदारी कर पारी को कुछ हद तक संभाला। विराट के आउट होने के बाद शरनदीप भी अपने अर्धशतक से महज दो रन दूर रह गए और 106 के स्कोर पर चौथे विकेट के रूप में आउट हुए। इसके बाद कुमार कुशाग्र (11) और अनुकूल राय (12) भी जल्दी-जल्दी आउट हो गए।

51वें ओवर में जब अनुकूल राय का विकेट गिरा, तब झारखंड का स्कोर 6 विकेट पर 157 रन था और टीम मुश्किल में नजर आ रही थी। संकट मोचन ईशान और साहिल की अटूट साझेदारी जब टीम को एक बड़ी साझेदारी की सख्त जरूरत थी, तब कप्तान इशान किशन ने जिम्मेदारी भरी पारी खेली। एक छोर पर चट्टान की तरह डटे रहे इशान को साहिल राज के रूप में एक बेहतरीन जोड़ीदार मिला।

दोनों ने तमिलनाडु के गेंदबाजों का डटकर सामना किया और पिच पर अपनी नजरें जमा लीं। शुरुआत में संभलकर खेलने के बाद दोनों ने तेजी से रन बटोरे। ईशान ने 183 गेंदों पर 14 चौकों और दो छक्कों की मदद से अपना शानदार नाबाद शतक पूरा किया, जबकि साहिल राज ने 105 गेंदों पर छह चौकों और 2 छक्कों की मदद से नाबाद 64 रन बनाए। दोनों के बीच सातवें विकेट के लिए 150 रनों की अटूट साझेदारी हो चुकी है, जिसने मैच का रुख झारखंड की ओर मोड़ दिया।