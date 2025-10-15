सचिन तेंदुलकर OUT, वॉर्नर IN... Glenn Maxwell की ऑलटाइम ODI प्लेइंग-11 देख चकरा जाएगा माथा; बड़ा ट्विस्ट तो अंत में आया

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Glenn Maxwell: ऑस्ट्रेलिया के स्टार ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने हाल ही में ऑल-टाइम वनडे प्लेइंग-11 चुनी, जिसमें उन्होंने सिर्फ भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाड़ियों को शामिल करने की शर्त रखी। 37साल के मैक्सवेल ने इस टीम में कई बड़े नाम चुने जैसे रोहित शर्मा, विराट कोहली, एमएस धोनी और ग्लेन मैक्ग्रा, लेकिन सबको चौंकाते हुए उन्होंने वनडे क्रिकेट के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को शामिल नहीं किया, लेकिन असली ट्विस्ट तो अंत में आया

Glenn Maxwell ने चुनी ऑलटाइम ODI Playing 11 दरअसल, ग्लेन मैक्सवेल ने उनकी जगह अपने पूर्व साथी डेविड वॉर्नर को रोहित शर्मा के साथ ओपनर के रूप में चुना। उन्होंने फॉक्स क्रिकेट को दिए वीडियो इंटरव्यू में कहा कि रोहित के आंकड़े बेहतरीन हैं और मैं डेविड वॉर्नर के साथ जाऊंगा। औसत 45, स्ट्राइक रेट 97, 22 शतक। ये दो काफी स्पष्ट ओपनर हैं। सचिन को भी ले सकता था, लेकिन मैंने दाएं-बाएं संयोजन के लिए ऐसा किया।

मैक्सवेल ने इसके बाद विराट कोहली, रिकी पोंटिंग और माइकल बेवन को मिडिल ऑर्डर में रखा, जबकि एमएस धोनी को विकेटकीपर और शेन वॉटसन को ऑलराउंडर के लिए चुना। गेंदबाजों में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्ग्रा और ब्रेट ली, भारत के जसप्रीत बुमराह और दिग्गज स्पिनर अनिल कुंबले को टीम में शामिल किया। हालांकि, इंटरव्यू के दौरान उन्हें बताया गया कि उन्होंने नियम का उल्लंघन किया है , जिसमें टीम में ज्यादातर पांच ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ही रखे जा सकते थे, लेकिन उन्होंने उससे ज्यादा शामिल कर लिए थे। इसके बाद मैक्सवेल ने अपनी टीम में बदलाव किया और आखिरकार वॉर्नर को बाहर कर सचिन तेंदुलकर को शामिल कर लिया।