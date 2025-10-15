सचिन तेंदुलकर OUT, वॉर्नर IN... Glenn Maxwell की ऑलटाइम ODI प्लेइंग-11 देख चकरा जाएगा माथा; बड़ा ट्विस्ट तो अंत में आया
Glenn Maxwell: ग्लेन मैक्सवेल ने अपनी ऑल-टाइम वनडे प्लेइंग-11 चुनी, जिसमें उन्होंने शुरुआत में सचिन तेंदुलकर को शामिल नहीं किया और डेविड वॉर्नर को रोहित शर्मा के साथ ओपनर के रूप में चुना। हालांकि, नियमों के उल्लंघन के कारण उन्हें अपनी टीम में बदलाव करना पड़ा। अंततः, मैक्सवेल ने वॉर्नर की जगह सचिन तेंदुलकर को अपनी टीम में शामिल किया। उनकी अंतिम टीम में रोहित शर्मा, विराट कोहली, एमएस धोनी, अनिल कुंबले, ग्लेन मैक्ग्रा और जसप्रीत बुमराह जैसे खिलाड़ी शामिल थे।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Glenn Maxwell: ऑस्ट्रेलिया के स्टार ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने हाल ही में ऑल-टाइम वनडे प्लेइंग-11 चुनी, जिसमें उन्होंने सिर्फ भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाड़ियों को शामिल करने की शर्त रखी। 37साल के मैक्सवेल ने इस टीम में कई बड़े नाम चुने जैसे रोहित शर्मा, विराट कोहली, एमएस धोनी और ग्लेन मैक्ग्रा, लेकिन सबको चौंकाते हुए उन्होंने वनडे क्रिकेट के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को शामिल नहीं किया, लेकिन असली ट्विस्ट तो अंत में आया
Glenn Maxwell ने चुनी ऑलटाइम ODI Playing 11
दरअसल, ग्लेन मैक्सवेल ने उनकी जगह अपने पूर्व साथी डेविड वॉर्नर को रोहित शर्मा के साथ ओपनर के रूप में चुना। उन्होंने फॉक्स क्रिकेट को दिए वीडियो इंटरव्यू में कहा कि रोहित के आंकड़े बेहतरीन हैं और मैं डेविड वॉर्नर के साथ जाऊंगा। औसत 45, स्ट्राइक रेट 97, 22 शतक। ये दो काफी स्पष्ट ओपनर हैं। सचिन को भी ले सकता था, लेकिन मैंने दाएं-बाएं संयोजन के लिए ऐसा किया।
मैक्सवेल ने इसके बाद विराट कोहली, रिकी पोंटिंग और माइकल बेवन को मिडिल ऑर्डर में रखा, जबकि एमएस धोनी को विकेटकीपर और शेन वॉटसन को ऑलराउंडर के लिए चुना।
गेंदबाजों में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्ग्रा और ब्रेट ली, भारत के जसप्रीत बुमराह और दिग्गज स्पिनर अनिल कुंबले को टीम में शामिल किया।
हालांकि, इंटरव्यू के दौरान उन्हें बताया गया कि उन्होंने नियम का उल्लंघन किया है , जिसमें टीम में ज्यादातर पांच ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ही रखे जा सकते थे, लेकिन उन्होंने उससे ज्यादा शामिल कर लिए थे। इसके बाद मैक्सवेल ने अपनी टीम में बदलाव किया और आखिरकार वॉर्नर को बाहर कर सचिन तेंदुलकर को शामिल कर लिया।
मैक्सवेल ने कहा,
मुझे शायद डेविड को निकालना पड़ेगा। डेविड बाहर, सचिन अंदर। ईमानदारी से कहूं तो सचिन के पास वॉर्नर से तीन गुना ज्यादा रन हैं
मैक्सवेल
बता दें कि सचिन तेंदुलकर के नाम 18,426 वनडे रन हैं, जो कि डेविड वॉर्नर के 11,494 रन से ज्यादा हैं। सचिन वनडे में 49 शतक के साथ दूसरे सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज भी हैं।
वहीं, डेविड वॉर्नर ने ऑस्ट्रेलिया के लिए दो बार (2015 और 2023) वनडे वर्ल्ड कप जीता है और वह देश के छठे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं।
Glenn Maxwell द्वारा चुनी गई ऑलटाइम ODI प्लेइंग-11
रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, रिकी पोंटिंग, माइकल बेवन, शेन वॉटसन, एमएस धोनी (विकेटकीपर),अनिल कुंबले, ग्लेन मैक्ग्रा, ब्रेट ली और जसप्रीत बुमराह
