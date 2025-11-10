स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। मेघालय के क्रिकेटर आकाश कुमार चौधरी ने तूफानी पारी खेलकर रिकॉर्ड्स बुक में अपना नाम दर्ज कराया। सूरत में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ रणजी ट्रॉफी मुकाबले में आकाश कुमार चौधरी ने लगातार आठ छक्‍के जड़े और रिकॉर्ड्स बुक को तितर-बितर कर दिया।

आकाश कुमार चौधरी ने केवल 11 गेंदों में अर्धशतक जमाया और इस तरह वो फर्स्‍ट क्‍लास क्रिकेट में सबसे तेज हाफ सेंचुरी जमाने वाले बल्‍लेबाज बने। उन्‍होंने लेस्‍टरशर के वेन वाइट (2012) का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्‍होंने 12 गेंदों में अर्धशतक जमाया था।

लिमार दाबी बने चौधरी का शिकार बता दें कि आकाश कुमार चौधरी नंबर-8 पर बल्‍लेबाजी करने उतरे थे। उन्‍होंने पहली गेंद डॉट खेली और फिर दो सिंगल लिए। 3 गेंदों में दो रन बनाकर खेल रहे चौधरी ने अपना गियर बदला और अगली आठ गेंदों में लगातार आठ छक्‍के जड़ दिए। चौधरी ने बाएं हाथ के स्पिनर लिमार दाबी को अपना शिकार बनाया। दाबी ने पारी का 126वां ओवर डाला और लगातार छह छक्‍के जड़े।