'कोच के शब्दों ने भरा जोश', Ranji Trophy में लगातार 8 छक्के जड़कर रिकॉर्ड्स बुक को दहलाने वाले बल्लेबाज ने किया खुलासा
मेघालय के क्रिकेटर आकाश कुमार चौधरी ने रणजी ट्रॉफी में लगातार आठ छक्के जड़कर रिकॉर्ड्स बुक को दहला दिया। चौधरी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाले बल्लेबाज भी बने। मेघालय के बल्लेबाज ने अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ केवल 11 गेंदों में अर्धशतक जमाकर नया कीर्तिमान स्थापित किया। आकाश ने बताया कि कोच के शब्दों ने उन्हें खुलकर खेलने की आजादी दी।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। मेघालय के क्रिकेटर आकाश कुमार चौधरी ने तूफानी पारी खेलकर रिकॉर्ड्स बुक में अपना नाम दर्ज कराया। सूरत में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ रणजी ट्रॉफी मुकाबले में आकाश कुमार चौधरी ने लगातार आठ छक्के जड़े और रिकॉर्ड्स बुक को तितर-बितर कर दिया।
आकाश कुमार चौधरी ने केवल 11 गेंदों में अर्धशतक जमाया और इस तरह वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज हाफ सेंचुरी जमाने वाले बल्लेबाज बने। उन्होंने लेस्टरशर के वेन वाइट (2012) का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 12 गेंदों में अर्धशतक जमाया था।
लिमार दाबी बने चौधरी का शिकार
बता दें कि आकाश कुमार चौधरी नंबर-8 पर बल्लेबाजी करने उतरे थे। उन्होंने पहली गेंद डॉट खेली और फिर दो सिंगल लिए। 3 गेंदों में दो रन बनाकर खेल रहे चौधरी ने अपना गियर बदला और अगली आठ गेंदों में लगातार आठ छक्के जड़ दिए। चौधरी ने बाएं हाथ के स्पिनर लिमार दाबी को अपना शिकार बनाया। दाबी ने पारी का 126वां ओवर डाला और लगातार छह छक्के जड़े।
इस तरह चौधरी दिग्गज क्रिकेटर्स रवि शास्त्री व गैरी सोबर्स के क्लब में जुड़े। शास्त्री और सोबर्स ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में लगातार छह छक्के जड़े थे। आकाश चौधरी ने रिकॉर्डधारी पारी खेलने का श्रेय अपने कोच को दिया।
आकाश ने क्या कहा
मेरे लिए भाग्यशाली दिन था कि अच्छे शॉट्स लगे। मेरे इरादे हमेशा सही रहते हैं। मैं हमेशा क्रिकेट में अपना 100 प्रतिशत देता हूं। नतीजे अपने आप आते हैं। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि अपना सम्मान बनाए रखूं और टीम के लिए 100 प्रतिशत योगदान दूं। हमें अपनी पारी जल्द घोषित करनी थी। तो कोच ने कहलाया कि विरोधी गेंदबाजों पर हमला करो। यही वजह रही कि मैं खुलकर खेल पाया।'
बता दें कि मेघालय ने अपनी पारी 628/6 के स्कोर पर घोषित की। आकाश 14 गेंदों में 54 रन बनाकर नाबाद रहे। उन्होंने 357 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से रन बनाए।
