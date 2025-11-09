एक ओवर में छह छक्के और आठ गेंदों पर लगातार 8 सिक्स, मेघालय के बल्लेबाज ने हिला दी दुनिया, देखते रह गए दिग्गज

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। मेघालय के बल्लेबाज आकाश कुमार चौधरी ने रविवार को इतिहास रच दिया है। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ खेले जा रहे रणजी ट्रॉफी मैच में एक ओवर में छह छक्के मारे हैं। किसी भी बल्लेबाजी के लिए ये आसान नहीं होता है। बहुत ही कम बल्लेबाज ये काम कर पाए हैं और आकाश ने अपना नाम भी इन चुनिंदा बल्लेबाजों की लिस्ट में लिखवा लिया है। इतना ही नहीं उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया और यहां भी वह रिकॉर्ड अपने नाम कर ले गए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मेघालय के प्लेट ग्रुप मैच में सूरत के स्टेडियम में आकाश ने ये काम किया। उन्होंने 126वें ओवर में बाएं हाथ के स्पिनर लिमार दाबी पर छह गेंदों पर छह छक्के मारे। इसी के साथ वह फर्स्ट क्लास क्रिकेट में एक और में छह छक्के मारने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। अभी तक ये काम सिर्फ दो ही लोगों ने किया था जिसमें भारत के पूर्व कोच रवि शास्त्री और वेस्टइंडीज के गैरी सोबर्स के नाम शामिल हैं।

बनाया एक और रिकॉर्ड आठवें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए आकाश ने अपनी पारी की शुरुआत खाली गेंद से की और फिर दो सिंगल लिए। लेकिन अगली आठ गेंदों पर उन्होंने आठ छक्के मारे। इतिहास में अभी तक किसी भी बल्लेबाज ने आठ गेंदों पर लगातार आठ छक्के नहीं मारे। उन्होंने 11 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक है। उनसे पहले ये रिकॉर्ड लिसेस्टर के व्यान नाइट के नाम था जिन्होंने 12 गेंदों पर अपने 50 रन पूरे किए थे। ये काम उन्होंने 2012 में किया था।

वह फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे कम गेंदों पर अर्धशक बनाने वाले बल्लेबाज बने हैं। वहीं सबसे कम समय में फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अर्धशतक जमाने वाले बल्लेबाजों में वह दूसरे नंबर पर हो। उन्होंने नौ मिनट में ये अर्धशतक पूरा किया।