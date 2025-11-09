Ranji Trophy Round Up: सिमरजीत के छह विकेट के बावजूद जम्मू-कश्मीर की बढ़त, आकाश चौधरी ने आठ छक्के जड़कर बना दिए रिकॉर्ड

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जा रहे रणजी ट्रॉफी मुकाबले में दिल्ली के सिमरजीत छह विकेट लेकर भी जम्मू-कश्मीर को दिल्ली के विरुद्ध पहली पारी में 310 रन बनाने और 99 रनों की महत्वपूर्ण बढ़त हासिल करने से नहीं रोक सके।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दिल्ली द्वारा बनाए गए 211 रनों के जवाब में मेहमान टीम की शुरुआत बेहद खराब रही और उसने महज 31 रन पर तीन विकेट गंवा दिए थे। ऐसे मुश्किल हालात में कप्तान पारस डोगरा (106) ने शानदार शतक जड़ा, जबकि अब्दुल समद ने 85 रनों की शानदार पारी खेलते हुए टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। पीठ दर्द के कारण पहले सत्र में दो ओवर फेंकने वाले सिमरजीत ने चाय के बाद लय हासिल की और छह विकेट झटके। दिन का खेल समाप्त होने तक दिल्ली ने बिना विकेट खोए सात सात रन बना लिए थे।

यूपी ने घोषित की पारी कानपुर में खेले जा रहे उत्तर प्रदेश ने नगालैंड के विरुद्ध दूसरे दिन छह विकेट पर 535 रन बनाकर पारी घोषित कर दी। इसमें माधव कौशिक ने 185, आर्यन जुयाल ने 140 के बाद शिवम मावी ने भी नाबाद 101 रन बनाए। जवाब में नगालैंड की टीम ने दिन का खेल समाप्त होने तक 77 रन पर ही चार विकेट गंवा दिए। शिवम मावी ने दो विकेट लिए।

वहीं वडोदरा में कुमार कुशाग्र के दोहरे शतक (234 )की बदौलत झारखंड ने 506 रन का विशाल स्कोर बनाया। जवाब में बड़ौदा ने स्टंप्स तक 35 रन पर ही तीन विकेट गंवा दिए। मजूमदार-सुमंत के शतकों से बंगाल जीत की ओर सूरत में खेले जा रहे मुकाबले में बंगाल ने अनुस्तुप मजूमदार (135) और सुमंत गुप्ता (120) के शतकों की बदौलत बंगाल ने 474 रन बनाए। इसके बाद तेज गेंदबाज सूरज सिंधु जायसवाल के 4/17 के जबरदस्त प्रदर्शन से रेलवे ने 97 रन पर पांच विकेट गंवा दिए।

वहीं, रोहतक में हरियाणा अपनी दूसरी पारी में छह विकेट पर 105 रन बनाकर संघर्ष कर रहा है। उत्तराखंड ने पहली पारी में हरियाणा के 112 रन के जवाब में 288 रन बनाए थे। आकाश ने दिखाया कमाल सूरत में मेघालय के बल्लेबाज आकाश चौधरी ने आरुणाचल प्रदेश के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी करते हुए रिकॉर्ड बना दिया। उन्होंने अपनी पारी में एक ओवर में छह छक्के और आठ गेंदों पर लगातार आठ छक्के मारे। उनकी इस पारी के दम पर मेघालय ने अपनी पहली पारी छह विकेट के नुकसान पर 628 रनों पर घोषित कर दी।