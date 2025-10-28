Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    KL Rahul को गुस्‍सा क्‍यों नहीं आता? भारतीय क्रिकेटर ने अपनी मां के फोन की कहानी का किया खुलासा

    By Abhishek Nigam Edited By: Abhishek Nigam
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 11:35 PM (IST)

    भारतीय टीम के स्‍टार बल्‍लेबाज केएल राहुल ने खुलासा किया कि वो मैदान पर गुस्‍सा क्‍यों नहीं होते हैं। उन्‍होंने बताया कि कभी उन्‍हें गुस्‍सा आता है, लेकिन वो कोशिश करते हैं कि इसे जाहिर नहीं करें क्‍योंकि उन्‍हें उनकी मां का फोन आ जाता है। केएल राहुल ने आईपीएल मैच का एक मजेदार किस्‍सा सुनाया, जिसमें वो टीम के साथी पर भड़के थे और फिर उन्‍हें उनकी मां का फोन आया था।

    prefferd source google
    Hero Image

    केएल राहुल

    स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय टीम के स्‍टार क्रिकेटर केएल राहुल ने हाल ही में बताया कि वो मैदान पर गुस्‍सा क्‍यों नहीं दिखाते हैं। राहुल ने कहा कि कभी उन्‍हें गुस्‍सा आता है, लेकिन वो इसे छिपाने की कोशिश करते हैं क्‍योंकि बाद में उन्‍हें उनकी मां का फोन आ जाता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    राहुल ने यूट्यूब चैनल 2 स्‍लोगर्स पर बातचीत करते हुए आईपीएल के एक वीडियो का मजेदार किस्‍सा सुनाया। तब राहुल ने अपने साथी पर गुस्‍सा निकाला था। विकेटकीपर बल्‍लेबाज ने कहा, 'यह रवि बिश्‍नोई था। वो ऐसा है, जो डांट खाने वाले काम करता है। गुस्‍सा निकल आता है। मैं उसे छ‍िपाता हूं।'

    राहुल ने साथ ही कहा, 'सच कहूं तो ऐसा नहीं कि मैं बहुत शांत हूं। हो सकता है कि 10 लोगों में से मैं वो एक या दो लोग में से हूं, जो अन्‍य लोगों से शांत हो। मगर मुझे गुस्‍सा आता है। मैं इसे अच्‍छी तरह छिपा लेता हूं। जब भी मैं गुस्‍सा करता हूं, तो वीडियो बाहर आते हैं और फिर मुझे अपनी मां का फोन आ जाता है।' राहुल को उनकी मां गुस्‍सा करने से रोकती हैं।

    दिल्‍ली कैपिटल्‍स से जुड़े केएल राहुल

    ध्‍यान देने वाली बात है कि केएल राहुल ने जिस वीडियो पर किस्‍सा सुनाया, उस समय वो लखनऊ सुपरजायंट्स का हिस्‍सा थे। आईपीएल 2024 के बाद वो एलएसजी से अलग हुए और फिर दिल्‍ली कैपिटल्‍स ने 14 करोड़ रुपये में उन्‍हें अपने साथ जोड़ा।

    33 साल के केएल राहुल ने ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में हिस्‍सा लिया था। उन्‍होंने शुरुआती दो मैचों में क्रमश: 38 और 11 रन की पारी खेली और तीसरे मैच में बल्‍लेबाजी का मौका नहीं मिला। ऑस्‍ट्रेलिया ने तीन मैचों की सीरीज में भारत को 2-1 से मात दी।

    आज मेरेको मेडल दो: राहुल

    इसी दौरान होस्‍त ने केएल राहुल को एक और वीडियो दिखाया, जिसमें भारतीय क्रिकेटर का मजेदार रिएक्‍शन देखने को मिला। यह क्लिप श्रीलंका के खिलाफ 2023 वनडे वर्ल्‍ड कप मैच की है। राहुल ने बताया कि उन्‍होंने ऐसे एक्‍सप्रेशन फील्डिंग कोच टी दिलीप की तरफ किए थे।

    राहुल ने बताया कि उन्‍होंने फील्डिंग कोच को इशारा किया कि मैच में शानदार कैच लपकने के लिए वो सर्वश्रेष्‍ठ फील्‍डर का मेडल पाने के हकदार हैं। राहुल ने कहा, 'टी दिलीप सर हमारे फील्डिंग कोच थे। फील्डिंग मेडल के वीडियो उस समय वायरल हो रहे थे। मैंने उनकी तरफ देखा और इशारा किया कि मेरे तीन कैच हो गए हैं। आज मेरेको मेडल दो। उन्‍होंने मुझे पहले मेडल नहीं दिए थे और मैं इसके लिए उनसे झगड़ रहा था।'

    केएल राहुल अब दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आगामी दो मैचों की टेस्‍ट सीरीज में एक्‍शन में नजर आएंगे। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 14 नवंबर से पहला टेस्‍ट मैच खेला जाएगा।

    यह भी पढ़ें- AUS vs IND: टीम इंडिया की करारी शिकस्‍त के ये 4 खिलाड़ी रहे मुजरिम, विराट कोहली के करियर पर गहराया सस्‍पेंस

    यह भी पढ़ें- IND vs AUS: सूर्या ने टीम इंडिया के इस खिलाड़ी को बताया 'एक्‍स फैक्‍टर', कंगारू कप्‍तान ने आक्रामक रहने पर दिया जोर