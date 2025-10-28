स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय टीम के स्‍टार क्रिकेटर केएल राहुल ने हाल ही में बताया कि वो मैदान पर गुस्‍सा क्‍यों नहीं दिखाते हैं। राहुल ने कहा कि कभी उन्‍हें गुस्‍सा आता है, लेकिन वो इसे छिपाने की कोशिश करते हैं क्‍योंकि बाद में उन्‍हें उनकी मां का फोन आ जाता है।

राहुल ने यूट्यूब चैनल 2 स्‍लोगर्स पर बातचीत करते हुए आईपीएल के एक वीडियो का मजेदार किस्‍सा सुनाया। तब राहुल ने अपने साथी पर गुस्‍सा निकाला था। विकेटकीपर बल्‍लेबाज ने कहा, 'यह रवि बिश्‍नोई था। वो ऐसा है, जो डांट खाने वाले काम करता है। गुस्‍सा निकल आता है। मैं उसे छ‍िपाता हूं।'

राहुल ने साथ ही कहा, 'सच कहूं तो ऐसा नहीं कि मैं बहुत शांत हूं। हो सकता है कि 10 लोगों में से मैं वो एक या दो लोग में से हूं, जो अन्‍य लोगों से शांत हो। मगर मुझे गुस्‍सा आता है। मैं इसे अच्‍छी तरह छिपा लेता हूं। जब भी मैं गुस्‍सा करता हूं, तो वीडियो बाहर आते हैं और फिर मुझे अपनी मां का फोन आ जाता है।' राहुल को उनकी मां गुस्‍सा करने से रोकती हैं।

दिल्‍ली कैपिटल्‍स से जुड़े केएल राहुल ध्‍यान देने वाली बात है कि केएल राहुल ने जिस वीडियो पर किस्‍सा सुनाया, उस समय वो लखनऊ सुपरजायंट्स का हिस्‍सा थे। आईपीएल 2024 के बाद वो एलएसजी से अलग हुए और फिर दिल्‍ली कैपिटल्‍स ने 14 करोड़ रुपये में उन्‍हें अपने साथ जोड़ा।

33 साल के केएल राहुल ने ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में हिस्‍सा लिया था। उन्‍होंने शुरुआती दो मैचों में क्रमश: 38 और 11 रन की पारी खेली और तीसरे मैच में बल्‍लेबाजी का मौका नहीं मिला। ऑस्‍ट्रेलिया ने तीन मैचों की सीरीज में भारत को 2-1 से मात दी।

आज मेरेको मेडल दो: राहुल इसी दौरान होस्‍त ने केएल राहुल को एक और वीडियो दिखाया, जिसमें भारतीय क्रिकेटर का मजेदार रिएक्‍शन देखने को मिला। यह क्लिप श्रीलंका के खिलाफ 2023 वनडे वर्ल्‍ड कप मैच की है। राहुल ने बताया कि उन्‍होंने ऐसे एक्‍सप्रेशन फील्डिंग कोच टी दिलीप की तरफ किए थे।